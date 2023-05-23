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Календарна реформа ПЦУ: за яким календарем буде жити церква, коли буде Великдень та який піст може "зникати"

Київ • УНН

 • 458302 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Завтра, 24 травня, Архієрейський собор ПЦУ розгляне питання календарної реформи. УНН поговорив з протоієрем, секретарем Богословсько-літургічної комісії Православної Церкви України Андрієм Дудченком щодо рішення, яке може бути ухвалене на Соборі та як воно вплине на календар церковних свят.

Цитата

«Очікую, що, скоріш за все, проголосують за перехід на новоюліанський календар зі збереженням старої пасхалії, Великдень буде як раніше. Тобто так, як у Вселенського патріархату Константинопольского, інших церквах: грецькій, румунській, болгарській, тільки на новому стилі.

Тобто ми будемо святкувати Різдво Христове разом з більшістю православного світу і всі інші нерухомі свята, які залежать тільки від календарної дати, не рухаються по даті. А все, що пов’язане з Великоднем буде також з усім православним світом», - повідомив протоієрей.

Додамо

За словами священнослужителя, церква вже вивчала питання зміни календаря, дозволивши, за певних умов, провести службу Різдва Христового 25 грудня. У ПЦУ побачили, що є великий запит на новий календар.

«У багатьох парафіях, принаймні в центральній Україні, Києві було дуже чітко видно. У багатьох храмах, де були служби і 25 грудня, і 7 січня, було видно, що більше людей приходило 25 грудня на богослужіння», - додав протоієрей.

Священнослужитель також пояснив, як перехід вплине на інші свята.

«При переході на новоюліанський календар зміни стосуються тільки Петрівки, того посту, який після П'ятидесятниці, після Трійці, перед святом Петра і Павла. Оскільки Трійця - це свято пов’язане з Великоднем - через 50 днів після Великодня, а Петра і Павла, якщо ми перейдемо, це буде 29 червня, зараз це 12 липня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ПЦУ та УГКЦ створять спільну робочу групу з реформування церковного календаря

Якщо перейдемо - можуть виникати певні казуси, коли пізній Великдень, й відповідно пізня Трійця, то Петрівка може інколи зовсім зникати», - пояснив протоієрей Дудченко.

Він висловив думку, що календарна реформа не буде нав’язуватися. Водночас зауважив, що є такі парафії, які вже перейшли на новий календар. Таких парафій більше в Черкаській єпархії, у Вінницькій області, у Волинській області таких парафій вже кілька десятків. У столичному регіоні є лише одна така парафія.

«Думаю, що так само буде дозволено зберегти старий календар тим парафіям, які захочуть зберегти старий календар. Тобто це не буде примусово. Тобто мають бути парафіяльні збори», - додав він.

Нагадаємо

У Православній церкві Україні планують винести питання календарної реформи на обговорення 24 травня. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Священого синоду ПЦУ.

Контекст

В Україні християнські церкви живуть за двома календарями: Григоріанським (Римо-католицька церква) та Юліанським (Греко-католицька та Православна церкви).

Також є ще Новоюліанський календар, який практично не відрізняється від Григоріанського.

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