Календарна реформа ПЦУ: за яким календарем буде жити церква, коли буде Великдень та який піст може "зникати"

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«Очікую, що, скоріш за все, проголосують за перехід на новоюліанський календар зі збереженням старої пасхалії, Великдень буде як раніше. Тобто так, як у Вселенського патріархату Константинопольского, інших церквах: грецькій, румунській, болгарській, тільки на новому стилі.

Тобто ми будемо святкувати Різдво Христове разом з більшістю православного світу і всі інші нерухомі свята, які залежать тільки від календарної дати, не рухаються по даті. А все, що пов’язане з Великоднем буде також з усім православним світом», - повідомив протоієрей.

Додамо

За словами священнослужителя, церква вже вивчала питання зміни календаря, дозволивши, за певних умов, провести службу Різдва Христового 25 грудня. У ПЦУ побачили, що є великий запит на новий календар.

«У багатьох парафіях, принаймні в центральній Україні, Києві було дуже чітко видно. У багатьох храмах, де були служби і 25 грудня, і 7 січня, було видно, що більше людей приходило 25 грудня на богослужіння», - додав протоієрей.

Священнослужитель також пояснив, як перехід вплине на інші свята.

«При переході на новоюліанський календар зміни стосуються тільки Петрівки, того посту, який після П'ятидесятниці, після Трійці, перед святом Петра і Павла. Оскільки Трійця - це свято пов’язане з Великоднем - через 50 днів після Великодня, а Петра і Павла, якщо ми перейдемо, це буде 29 червня, зараз це 12 липня.

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Якщо перейдемо - можуть виникати певні казуси, коли пізній Великдень, й відповідно пізня Трійця, то Петрівка може інколи зовсім зникати», - пояснив протоієрей Дудченко.

Він висловив думку, що календарна реформа не буде нав’язуватися. Водночас зауважив, що є такі парафії, які вже перейшли на новий календар. Таких парафій більше в Черкаській єпархії, у Вінницькій області, у Волинській області таких парафій вже кілька десятків. У столичному регіоні є лише одна така парафія.

«Думаю, що так само буде дозволено зберегти старий календар тим парафіям, які захочуть зберегти старий календар. Тобто це не буде примусово. Тобто мають бути парафіяльні збори», - додав він.

Нагадаємо

У Православній церкві Україні планують винести питання календарної реформи на обговорення 24 травня. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Священого синоду ПЦУ.

Контекст

В Україні християнські церкви живуть за двома календарями: Григоріанським (Римо-католицька церква) та Юліанським (Греко-католицька та Православна церкви).

Також є ще Новоюліанський календар, який практично не відрізняється від Григоріанського.