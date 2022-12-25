ПЦУ та УГКЦ створять спільну робочу групу з реформування церковного календаря

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«Особливу увагу предстоятелі Церков звернули на узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, яке щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами. Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання. Ця робоча група мала б випрацювати конкретні пропозиції для Предстоятелів та Синодів обох Церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше ПЦУ дозволила вірянам відзначати Різдво 25 грудня.