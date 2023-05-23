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Календарная реформа ПЦУ: по какому календарю будет жить церковь, когда будет Пасха и какой пост может "исчезать"

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Завтра, 24 мая, Архиерейский собор ПЦУ рассмотрит вопросы календарной реформы. УНН побеседовал с протоиереем, секретарем Богословско-литургической комиссии Православной Церкви Украины Андреем Дудченко о решении, которое может быть принято на Соборе и как оно повлияет на календарь церковных праздников.

Цитата

«Ожидаю, что скорее всего проголосуют за переход на новоюлианский календарь с сохранением старой пасхалии, Пасха будет как раньше. То есть, как у Вселенского патриархата Константинопольского, других церквях: греческой, румынской, болгарской, только на новом стиле.

То есть мы будем праздновать Рождество Христово вместе с большинством православного мира и все остальные неподвижные праздники, зависящие только от календарной даты, не двигаются по дате. А все, что связано с Пасхой, будет также со всем православным миром», - сообщил протоиерей.

Добавим

По словам священнослужителя, церковь уже изучала вопрос смены календаря, позволив, при определенных условиях, провести службу Рождества Христова 25 декабря. В ПЦУ увидели, что есть большой запрос на новый календарь.

«Во многих приходах, по крайней мере, в центральной Украине, Киеве было очень четко видно. Во многих храмах, где были службы и 25 декабря и 7 января, было видно, что больше людей приходило 25 декабря на богослужение», - добавил протоиерей.

Священнослужитель также объяснил, как переход отразится на других праздниках.

«При переходе на новоюлианский календарь изменения касаются только Петровки, поста, который после Пятидесятницы, после Троицы, перед праздником Петра и Павла. Поскольку Троица – это праздник связанный с Пасхой – через 50 дней после Пасхи, а Петра и Павла, если мы перейдем, это будет 29 июня, сейчас это 12 июля.

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Если перейдем - могут возникать определенные казусы, когда поздняя Пасха, и соответственно поздняя Троица, то Петровка может иногда совсем исчезать», - объяснил протоиерей Дудченко.

Он выразил мнение, что календарная реформа не будет навязываться. В то же время, отметил, что есть такие приходы, которые уже перешли на новый календарь. Таких приходов больше в Черкасской епархии, Винницкой области, Волынской области таких приходов уже несколько десятков. В столичном регионе есть только один такой приход.

«Думаю, что так же будет позволено сохранить старый календарь тем приходам, которые захотят сохранить старый календарь. То есть, это не будет принудительно. То есть должно быть приходское собрание», - добавил он.

Напомним

В Православной церкви Украине планируется вынести вопрос календарной реформы на обсуждение 24 мая. Соответствующее решение было принято на заседании Священного синода ПЦУ.

Контекст

В Украине христианские церкви живут по двум календарям: Григорианскому (Римо-католическая церковь) и Юлианскому (Греко-католическая и Православная церкви).

Также есть еще новоюлианский календарь, который практически не отличается от Григорианского.

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