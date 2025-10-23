Офіційний курс валют на 23 жовтня: долар додав 1 копійку, євро подешевшав
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс валют на 23 жовтня. Долар подорожчав на 1 копійку, євро подешевшав на 11 копійок, а польський злотий залишився без змін.
Деталі
Станом на четвер, 23 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,75 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 41,74 гривні за один долар. На готівковому ринку долар не змінився - 41,95 гривні. У четвер офіційний курс гривні до євро становить 48,36. У середу, 22 жовтня, офіційний курс гривні до євро був 48,47.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга, 23 жовтня:
- у банках долар торгується за курсом 41,52-41,95 грн, євро за 48,25-48,94 грн, злотий за 11,10 -11,85 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,84-41,87 грн/дол. та 48,52-48,54 грн/євро.
