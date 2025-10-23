Официальный курс валют на 23 октября: доллар прибавил 1 копейку, евро подешевел
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 23 октября. Доллар подорожал на 1 копейку, евро подешевел на 11 копеек, а польский злотый остался без изменений.
Детали
По состоянию на четверг, 23 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,75 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 41,74 гривны за один доллар. На наличном рынке доллар не изменился - 41,95 гривны. В четверг официальный курс гривны к евро составляет 48,36. В среду, 22 октября, официальный курс гривны к евро был 48,47.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга, 23 октября:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,52-41,95 грн, евро по 48,25-48,94 грн, злотый по 11,10 -11,85 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,84-41,87 грн/долл. и 48,52-48,54 грн/евро.
Напомним
