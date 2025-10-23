Официальный курс валют на 23 октября: доллар прибавил 1 копейку, евро подешевел

$41.740.01
48.470.19
ukenru
22 октября, 22:55 • 13954 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 24159 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
22 октября, 21:40 • 12873 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
22 октября, 20:51 • 21230 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25 • 25065 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 39357 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
22 октября, 16:19 • 24198 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
22 октября, 15:19 • 23004 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
22 октября, 15:06 • 21087 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 38228 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.5м/с
89%
747мм
Популярные новости
Как в Киеве будут отключать свет 23 октября: ДТЭК обнародовал графики22 октября, 20:11 • 15298 просмотра
Россия атакует Киев беспилотниками: в городе слышны взрывы, работает ПВО22 октября, 20:23 • 9960 просмотра
вражеская атака на Киев: обломки БпЛА упали в трех районах, на детсад, дом и авто22 октября, 20:39 • 9460 просмотра
российский беспилотник попал в синагогу на Подоле - раввин Асман22 октября, 22:26 • 13349 просмотра
Россия легализует захват "бесхозяйного имущества" на оккупированных территориях Украины01:11 • 6064 просмотра
публикации
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 39357 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 38228 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 33913 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 37237 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 40559 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 22106 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 42230 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 56660 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 65749 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 55333 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
СВИФТ
Крылатая ракета Storm Shadow
ЧатГПТ
Дипломатка

Официальный курс валют на 23 октября: доллар прибавил 1 копейку, евро подешевел

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 23 октября. Доллар подорожал на 1 копейку, евро подешевел на 11 копеек, а польский злотый остался без изменений.

Официальный курс валют на 23 октября: доллар прибавил 1 копейку, евро подешевел

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 23 октября. Доллар прибавил 1 коп, евро уменьшился еще на 11 коп, польский злотый остался без изменений. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.  

Детали

По состоянию на четверг, 23 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,75 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 41,74 гривны за один доллар. На наличном рынке доллар не изменился - 41,95 гривны. В четверг официальный курс гривны к евро составляет 48,36. В среду, 22 октября, официальный курс гривны к евро был 48,47.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга, 23 октября:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,52-41,95 грн, евро по 48,25-48,94 грн, злотый по 11,10 -11,85 грн;
    • на межбанке курсы составляют 41,84-41,87 грн/долл. и 48,52-48,54 грн/евро.

      Напомним

      Украинские банки ожидают роста объема кредитов и смягчения условий получения займов в связи с увеличением спроса. Опрос указывает на умеренную долговую нагрузку бизнеса. Закредитованность домохозяйств также невысока.

      Ключевым фактором для стабилизации цен на нефть в 2026 году станет дефицит инвестиций в добычу - Var Energi21.10.25, 15:12 • 2420 просмотров

      Вита Зеленецкая

      Экономика
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Украина