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Офіс президента ПАР заявив про "помилку" у коментарях щодо виходу з МКС

Офіс президента ПАР заявив про "помилку" у коментарях щодо виходу з МКС

Київ • УНН

 • 8234621 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Офіс президента Південної Африки опублікував заяву, у якій ідеться, що в попередніх коментарях щодо виходу ПАР з Міжнародного кримінального суду (МКС) була допущена "помилка", пише УНН з посиланням на The Guardian.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса у вівторок вніс плутанину щодо відносин країни з МКС, оголосивши про вихід, але його офіс відмовився від заяви протягом кількох годин.

Деталі

Рамафоса заявив журналістам у вівторок: "Правляча партія, АНК, ухвалила рішення про доцільність виходу Південної Африки з МКС в основому через те, як МКС, як було помічено, має справу з цими типами проблеми".

Однак за кілька годин його офіс опублікував заяву, у якій ішлося: "Президентство бажає уточнити, що Південна Африка залишається стороною, яка підписала (МКС)".

У заяві йдеться, що "роз'яснення послідувало після помилки в коментарі, зробленому під час брифінгу для ЗМІ, проведеного правлячим Африканським національним конгресом".

Доповнення

Дебати в Африканському національному конгресі (АНК) Рамафоси щодо членства у суді розгорілися після того, як у березні МКС видав ордер на арешт володимира путіна за його роль у викраденні росією українських дітей. Але путіна запросили на саміт групи БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка) до Південної Африки у серпні, і кремль заявив, що російський лідер ухвалить рішення про свою участь ближче до того часу.

Південна Африка підписала установчий документ МКС, Римський статут, і була б зобов'язана підкоритися ордеру на арешт, але уряд давно скаржився на те, що вважає подвійними стандарти суду.

Південна Африка розпочала процедуру виходу з МКС у 2016 році після суперечки про те, чи слід заарештовувати колишнього президента Судану Омара аль-Башира, який відвідав африканський саміт, коли МКС звинуватив у геноциді та злочинах проти людяності.

Проте уряд нещодавно призупинив цю процедуру через юридичні перешкоди, і у вівторок національний виконавчий комітет АНК виступив із заявою, у якій відзначається рішення партійної конференції цього року про те, що "АНК та уряд Південної Африки мають скасувати вихід із суду МКС". Водночас, він закликав до ратифікації протоколу, щоб закласти основу для африканського суду справедливості та прав людини.

"Таким чином, президент, схоже, переплутав повідомлення - АНК вирішив анулювати повідомлення про вихід з МКС і не намагатися знову вийти з МКС", - сказав південноафриканський юрист та директор Африканської програми МКС Каджал Рамджатан-Кеог, про що повідомляє Міжнародна комісія юристів у Twitter.

Як зазначається, навіть якщо Південна Африка ухвалить рішення вийти з МКС, вона все одно буде пов'язана своїми членськими зобов'язаннями, включаючи виконання ордерів на арешт протягом 12 місяців після повідомлення про вихід.

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