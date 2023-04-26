Офис президента ЮАР заявил об "ошибке" в комментариях по выходу из МУС

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса во вторник внес путаницу в отношения страны с МКС, объявив о выходе, но его офис отказался от заявления в течение нескольких часов.

Детали

Рамафоса заявил журналистам во вторник: "Правящая партия, АНК, приняла решение о целесообразности выхода Южной Африки из МУС в основом из-за того, как МУС, как было замечено, имеет дело с этими типами проблемы".

Однако через несколько часов его офис опубликовал заявление, в котором говорилось: "Президентство желает уточнить, что Южная Африка остается стороной, подписавшей (МУС)".

В заявлении говорится, что "разъяснение последовало после ошибки в комментарии, сделанном во время брифинга для СМИ, проведенного правящим Африканским национальным конгрессом".

Дополнение

Дебаты в Африканском национальном конгрессе (АНК) Рамафосы относительно членства в суде разгорелись после того, как в марте МУС выдал ордер на арест владимира путина за его роль в похищении россией украинских детей. Но путина пригласили на саммит группы БРИКС (Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка) в Южную Африку в августе, и кремль заявил, что российский лидер примет решение о своем участии ближе к тому времени.

Южная Африка подписала учредительный документ МУС, Римский статут, и была бы обязана подчиниться ордеру на арест, но правительство давно жаловалось на то, что считает двойными стандарты суда.

Южная Африка начала процедуру выхода из МУС в 2016 году после спора о том, следует ли арестовывать бывшего президента Судана Омара аль-Башира, который посетил африканский саммит, когда МУС обвинил его в геноциде и преступлениях против человечности.

Однако правительство недавно приостановило эту процедуру из-за юридических препятствий, и во вторник национальный исполнительный комитет АНК выступил с заявлением, в котором отмечается решение партийной конференции в этом году о том, что "АНК и правительство Южной Африки должны отменить выход из суда МУС". В то же время, он призвал к ратификации протокола, чтобы заложить основу для африканского суда справедливости и прав человека.

"Таким образом, президент, похоже, перепутал сообщения - АНК решил аннулировать сообщение о выходе из МУС и не пытаться снова выйти из МУС", - сказал южноафриканский юрист и директор Африканской программы МУС Каджал Рамджатан-Кеог, о чем сообщает Международная комиссия юристов в Twitter.

Как отмечается, даже если Южная Африка примет решение выйти из МУС, она все равно будет связана своими членскими обязательствами, включая исполнение ордеров на арест в течение 12 месяцев после уведомления о выходе.