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Після видачі ордера на арешт путіна Південна Африка заявила про намір вийти із МКС

Після видачі ордера на арешт путіна Південна Африка заявила про намір вийти із МКС

Київ • УНН

 • 735269 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент Сиріл Рамафоса заявив, що правляча партія Африканського національного конгресу (АНК) вирішила, що Південна Африка має вийти з Міжнародного кримінального суду, який минулого місяця видав ордер на арешт володимира путіна. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі

Ордер проти путіна, виданий у березні, означає, що Преторія, яка цього року має прийняти саміт блоку БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка), має затримати його після прибуття.

«Так, правляча партія… прийняла рішення про те, що вихід Південної Африки з МКС є розсудливим», — сказав Рамафоса під час пресконференції, організованої спільно з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, який прибув з візитом.

Рамафоса сказав, що рішення, ухвалене після засідання АНК у вихідні дні, було ухвалено «багато в чому» через те, що суд сприймає як несправедливе ставлення до деяких країн.

"Ми хотіли б, щоб це питання про несправедливе звернення було належним чином обговорено, але тим часом правляча партія ще раз вирішила, що має бути вихід", - уточни він.

Про те, чи Південна Африка заарештовуватиме путіна, Рамафоса сказав, що «це питання знаходиться на розгляді».

Африканська дипломатична влада ПАР відмовляється засуджувати москву з початку війни в Україні, стверджуючи, що займає нейтральну позицію, щоб мати можливість «відігравати роль у вирішенні конфліктів», ще раз пояснив Сиріл Рамафоса, вказуючи на те, що зустрічався кілька разів з путіним.

Раніше

Ордер на арешт путіна було видано після звинувачень кремля у незаконній депортації українських дітей.

Південна Африка не вперше намагається вийти із МКС.

Південна Африка раніше намагалася вийти з МКС у 2016 році після візиту колишнього президента Судану Омара аль-Башира. Преторія відмовилася заарештувати останнього, щодо якого суд також видав ордер на арешт.

Але вихід Преторії було зірвано судовою владою країни, яка ухвалила, що таке рішення буде неконституційним.

Країна також провела військово-морські навчання з росією та Китаєм біля свого узбережжя у лютому, що викликало занепокоєння на міжнародній арені.

Зв'язки Південної Африки з росією сягають епохи апартеїду, коли кремль підтримував АНК у його боротьбі проти расистського режиму.

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