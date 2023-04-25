После выдачи ордера на арест путина Южная Африка заявила о намерении выйти из МУС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия Африканского национального конгресса (АНК) решила, что Южная Африка должна выйти из Международного уголовного суда, который в прошлом месяце выдал ордер на арест владимира путина. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Ордер против путина, выданный в марте, означает, что Претория, которая в этом году должна принять саммит блока БРИКС (Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка), должна задержать его по прибытии.
«Да, правящая партия… приняла решение о том, что выход Южной Африки из МУС является разумным», — сказал Рамафоса во время пресс-конференции, организованной совместно с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который прибыл с визитом.
Рамафоса сказал, что решение, принятое после заседания АНК в выходные дни, было принято «во многом» из-за того, что суд воспринимает как несправедливое отношение к некоторым странам.
«Мы хотели бы, чтобы этот вопрос о несправедливом обращении был должным образом обсужден, но тем временем правящая партия еще раз решила, что должен быть выход», - уточнил он.
О том, будет ли Южная Африка арестовывать путина, Рамафоса сказал, что «этот вопрос находится на рассмотрении».
Африканские дипломатические власти ЮАР отказываются осуждать москву с начала войны в Украине, утверждая, что занимают нейтральную позицию, чтобы иметь возможность «играть роль в разрешении конфликтов», еще раз объяснил Сирил Рамафоса, указывая на то, что встречался несколько раз с путиным.
Ранее
Ордер на арест путина был выдан после обвинений кремля в незаконной депортации украинских детей.
Южная Африка не впервые пытается выйти из МУС.
Южная Африка ранее пыталась выйти из МУС в 2016 году после визита бывшего президента Судана Омара аль-Башира. Претория отказалась арестовать последнего, в отношении которого суд также выдал ордер на арест.
Но выход Претории был сорван судебными властями страны, которые постановили, что такое решение будет неконституционным.
Страна также провела военно-морские учения с россией и Китаем у своего побережья в феврале, что вызвало беспокойство на международной арене.
Связи Южной Африки с россией восходят к эпохе апартеида, когда кремль поддерживал АНК в его борьбе против расистского режима.