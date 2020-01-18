Офіс Омбудсмена: у столичному СІЗО ув'язнені сплять по черзі

“Під час моніторингу виявлено ряд суттєвих порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту”, — йдеться у повідомленні.

Так, моніторингова група ознайомилась з умовами утримання в’язнів, документацією та провела вибіркове опитування осіб, які в ній тримаються.

“Більшість камер установи не забезпечені належним штучним освітленням, мають надмірну заґратованість вікон, стіни в деяких камерах вологі та вкриті грибком. Зазначені приміщення не обладнано бачками з питною кип’яченою водою та припливно-витяжною вентиляцією. Через відсутність вентиляції та куріння у камерах ув’язнені позбавлені можливості дихати свіжим повітрям. Більшість камер підлягають проведенню поточного ремонту”, — зазначають в Офісі Омбудсмена.

Також, в окремих камерах слідчого ізолятору, як зазначається, досі відсутні шибки та не працює система опалення, через що в’язням доводилося закривати вікна ковдрами та спати у верхньому одязі. Однак на вимогу моніторингової групи вказаний недолік усунули.

“Моніторинговою групою виявлено факти, коли в’язні не були забезпечені спальним місцем, у зв’язку із чим вони змушені спати по черзі, або на підлозі камери, що є грубим порушенням при розміщенні осіб у слідчому ізоляторі. При цьому було виявлено камери у новому корпусі, які перебувають у зразково-показовому стані та не використовуються”, — зазначили в Офісі.

Також вказано, що не використовуються у СІЗО речове майно, по типу подушок, ковдр та простирадл. Хоча на складі це все в наявності, родичам все ще “рекомендують” передавати ці речі.

Проблеми є й з контролем за станом здоров’я, адже засуджені та ув’язнені, які прибувають до слідчого ізолятора, не проходять санітарну обробку.

“Крім того, в’язні які направляються з різних областей України для розгляду справ в судах міста Києва та проведення судово-психіатричної експертизи, утримуються в Київському слідчому ізоляторі без первинного медичного огляду, а стан їхнього здоров’я під час утримання в установі не контролюється”, — йдеться у повідомленні.

Також відсутня можливість зробити флюорографічне обстеження органів грудної клітки в’язням, через несправність обладнання.

“Так під час візиту було виявлено 20 в’язнів, які перебували в контакті з хворими на туберкульоз та яким протягом тривалого часу не було проведено дослідження, що свідчить про неналежне надання медичної допомоги та недотримання вимог інфекційного контролю за туберкульозом”, — повідомляють в Офісі Омбудсмена.

Зазначається, що за результатом моніторингового візиту до вказаної установи Міністерству юстиції України, Генеральній прокуратурі України та іншим органам влади буде спрямований відповідний звіт із зазначенням виявлених порушень прав в’язнів та наданням рекомендацій щодо їх усунення.

Раніше УНН писав, що у Харкові в “Олексіївській виправній колонії (№ 25)” засуджені готували бунт із залученням криміналітету з волі.



