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У харківській колонії засуджені готували бунт: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. У Харкові в “Олексіївській виправній колонії (№ 25)” засуджені готували бунт із залученням криміналітету з волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Адміністрацію Державної кримінально-виконавчої служби України.

“За наявною оперативною інформацією група засуджених негативної спрямованості, які відбувають покарання у державній установі „Олексіївська виправна колонія (№ 25)“, найближчим часом планували здійснити заходи, спрямовані на вчинення групових протиправних дій з боку засуджених, дестабілізацію оперативної обстановки у вказаній установі, в тому числі за допомогою криміналітету з волі, а також окремих зв’язаних з криміналітетом так званих громадських та правозахисних організацій”, — сказано у повідомленні.

Так, 8 січня з метою виявлення та вилучення заборонених для використання засудженими предметів, виробів і речей, а також виявлення ознак вчинення інших протиправних дій та злочинів, в установі було організовано та проведено загальний обшук із залученням додаткових сил і засобів з інших установ міжрегіонального управління, у тому числі груп швидкого реагування та територіального воєнізованого формування.

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено низку заборонених предметів, у тому числі три мобільних телефони.

“У зв’язку із груповими протиправними діями, чинення фізичного опору персоналу та невиконання законних його вимог, перешкоджанню проведенню обшуку, проявами буйства, до окремих засуджених було застосовано фізичну силу та спеціальні засоби — кайданки. Після застосування фізичної сили та спеціальних засобів засуджені були оглянуті медичними працівниками. Стан їх здоров’я задовільний”, — додається у повідомленні.

Зважаючи на випадок групової непокори, керуючись вимогами статті 105 Кримінально-виконавчого кодексу України та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, в установі згідно з наказом начальника Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації запроваджено режим особливих умов з 8 січня 2020 року, під час якого посилюється охорона, нагляд за засудженими, здійснюються інші додаткові режимні заходи.

На теперішній час стан оперативної обстановки в державній установі “Олексіївська виправна колонія (№ 25)” задовільний та керований адміністрацією.

Нагадаємо, у Кропивницькому СІЗО стався бунт

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