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В харьковской колонии осужденные готовили бунт: что известно

Киев  •  УНН

 • 22144 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Харькове в "Алексеевской исправительной колонии (№ 25)" осужденные готовили бунт с привлечением криминалитета с воли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Администрацию Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

"По имеющейся оперативной информации группа осужденных отрицательной направленности, отбывающих наказание в государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония (№ 25)", в ближайшее время планировали осуществить мероприятия, направленные на совершение групповых противоправных действий со стороны осужденных, дестабилизацию оперативной обстановки в указанном учреждении, в том числе с помощью криминалитета с воли, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций", - говорится в сообщении.

Так, 8 января с целью выявления и изъятия запрещенных для использования осужденными предметов, изделий и вещей, а также выявление признаков совершения других противоправных действий и преступлений, в учреждении был организован и проведен общий обыск с привлечением дополнительных сил и средств из других учреждений межрегионального управления, в том числе групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования.

Во время проведения обыска было обнаружено и изъято ряд запрещенных предметов, в том числе три мобильных телефона.

"В связи с групповыми противоправными действиями, оказание физического сопротивления персоналу и невыполнение законных его требований, препятствия проведению обыска, проявлениями буйства, к отдельным осужденных была применена физическая сила и специальные средства - наручники. После применения физической силы и специальных средств осужденные были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья удовлетворительное", - добавляется в сообщении.

Несмотря на случай группового неповиновения, руководствуясь требованиями статьи 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины и Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 28.08.2018 № 2823/5, в учреждении согласно приказу начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации введен режим особых условий с 8 января 2020 года, во время которого усиливается охрана, надзор за осужденными, осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия.

В настоящее время состояние оперативной обстановки в государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония (№ 25)" удовлетворительное и управляемое администрацией.

Напомним, в Кропивницком СИЗО произошел бунт.

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