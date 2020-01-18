Офис Омбудсмена: в столичном СИЗО заключенные спят по очереди

"Во время мониторинга выявлен ряд существенных нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу", - говорится в сообщении.

Так, мониторинговая группа ознакомилась с условиями содержания заключенных, документацией и провела выборочный опрос лиц, которые в ней содержатся.

"Большинство камер учреждения не обеспечены надлежащим искусственным освещением, имеют избыточную зарешеченность окон, стены в некоторых камерах влажные и покрытые грибком. Указанные помещения не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией. Из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом. Большинство камер подлежат проведению текущего ремонта", - отмечают в Офисе Омбудсмена.

Также, в отдельных камерах следственного изолятора, как отмечается, до сих пор отсутствуют стекла и не работает система отопления, из-за чего заключенным приходилось закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. Однако по требованию мониторинговой группы указанный недостаток устранили.

"Мониторинговой группой выявлены факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом, в связи с чем они вынуждены спать по очереди, или на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в следственном изоляторе. При этом было выявлено камеры в новом корпусе, которые находятся в образцово-показательном состоянии и не используются", - отметили в Офисе.

Также указано, что не используется в СИЗО вещевое имущество, по типу подушек, одеял и простыней. Хотя на складе это все в наличии, родственникам все еще "рекомендуют" передавать эти вещи.

Проблемы есть и с контролем за состоянием здоровья, ведь осужденные и заключенные, прибывающие в следственный изолятор, не проходят санитарную обработку.

"Кроме того, заключенные, направляемые из разных областей Украины для рассмотрения дел в судах города Киева и проведения судебно-психиатрической экспертизы, содержатся в Киевском следственном изоляторе без первичного медицинского осмотра, а состояние их здоровья во время содержания в учреждении не контролируется", - говорится в сообщении.

Также отсутствует возможность сделать флюорографическое обследование органов грудной клетки заключенным, из-за неисправности оборудования.

"Так во время визита было обнаружено 20 заключенных, находившихся в контакте с больными туберкулезом и которым в течение длительного времени не было проведено обследование, что свидетельствует о ненадлежащем предоставлении медицинской помощи и несоблюдении требований инфекционного контроля за туберкулезом", - сообщают в Офисе омбудсмена.

Отмечается, что по результатам мониторингового визита в указанное учреждение Министерству юстиции Украины, Генеральной прокуратуре Украины и другим органам власти будет направлен соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением рекомендаций по их устранению.

Ранее УНН писал, что в Харькове в "Алексеевской исправительной колонии (№ 25)" осужденные готовили бунт с привлечением криминалитета с воли.



