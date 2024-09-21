Офіс Генпрокурора: отримано докази причетності рф до атаки на місію Червоного Хреста на Донеччині

Здобуто докази причетності рф до атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста на Донеччині, повідомили в Офісі Генпрокурора у суботу, пише УНН.

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Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"12 вересня 2024 року російська армія вчинила черговий воєнний злочин на Донеччині. Війська держави-агресора зі ствольної артилерії завдали удару по 3 автомобілям Міжнародного комітету Червоного Хреста у селі Віролюбівка Костянтинівської МТГ під час роздачі гуманітарної допомоги. В результаті обстрілу постраждало 5 працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Безпосередньо на місці атаки загинули троє чоловіків. Двоє їхніх колег зазнали осколкових поранень й мінно-вибухових травм", - вказали у прокуратурі.

Щодо удару рф по місії Червоного Хреста на Донеччині розпочато розслідування - Офіс Генпрокурора

Правоохоронці, як повідомляється, "встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного БпЛА". "З місця події були вилучені уламки згаданих боєприпасів та залишки безпілотного апарату", - ідеться у повідомленні.

"За результатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз та допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений 2 осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом "Ланцет", що перебуває лише на озброєнні зс рф", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА "Ланцет", а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста - зазначив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Враховуючи сліди пошкоджень навколишніх будівель та автомобілів, а також зафіксовані місця влучань боєприпасів, як зазначається, попередньо визначений напрям прильоту.

"За даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, знаходились у районі села Ягідне Бахмутського району Донецької області - території, нині окупованої російськими військами", - сказано у повідомленні.

Як повідомили у прокуратурі, "на окупованій території, з якої здійснено постріл, у веденні бойових дій беруть участь: 1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії; артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади (омсбр)".

"Дані підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами 152 мм та ударні БпЛА "Ланцет", - вказали у прокуратурі.

Доповнення

18 вересня 2024 року, з метою недопущення аналогічних фактів обстрілів та можливої загибелі людей при видачі гуманітарної допомоги, рішенням Ради оборони Донецької області введено в дію заборону на переміщення представників благодійних організацій у прифронтових громадах області без відповідного погодження з ОВА.