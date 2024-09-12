Щодо удару рф по місії Червоного Хреста на Донеччині розпочато розслідування - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора повідомив про початок розслідування удару рф по гуманітарній місії Червоного Хреста в селі Віролюбівка. Внаслідок атаки загинули троє співробітників, двоє отримали поранення.
За фактом удару окупантів по гуманітарній місії Червоного Хреста і загибелі трьох та поранення двох її співробітників розпочато розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)
"За даними слідства, 12 вересня 2024 року російська армія вчинила черговий воєнний злочин на Донеччині. Війська держави-агресора, ймовірно, зі ствольної артилерії завдали удару по автомобілях Міжнародного Комітету Червоного Хреста у с. Віролюбівка Костянтинівської МТГ", - ідеться у повідомленні.
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Як зазначається, співробітники МКЧХ прибули до населеного пункту з метою видачі місцевим жителям паливних брикетів для обігріву домівок. "На момент обстрілу вони саме розвантажували доставлену допомогу", - повідомили у відомстві.
"Внаслідок атаки на місці загинули троє чоловіків. Двоє їх колег зазнали осколкових поранень й мінно-вибухових травм. Потерпілих доставлено до медичного закладу. Один з постраждалих наразі перебуває у важкому стані", - вказали у прокуратурі.
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