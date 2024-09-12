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Щодо удару рф по місії Червоного Хреста на Донеччині розпочато розслідування - Офіс Генпрокурора

Щодо удару рф по місії Червоного Хреста на Донеччині розпочато розслідування - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 15003 перегляди

Офіс Генпрокурора повідомив про початок розслідування удару рф по гуманітарній місії Червоного Хреста в селі Віролюбівка. Внаслідок атаки загинули троє співробітників, двоє отримали поранення.

За фактом удару окупантів по гуманітарній місії Червоного Хреста і загибелі трьох та поранення двох її співробітників розпочато розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)

- повідомили в Офісі Генпрокурора у Telegram.

"За даними слідства, 12 вересня 2024 року російська армія вчинила черговий воєнний злочин на Донеччині. Війська держави-агресора, ймовірно, зі ствольної артилерії завдали удару по автомобілях Міжнародного Комітету Червоного Хреста у с. Віролюбівка Костянтинівської МТГ", - ідеться у повідомленні.

Зеленський відреагував на удар рф по автівках працівників МКЧХ на Донеччині: "Світ повинен реагувати жорстко й принципово"12.09.24, 15:24 • 15944 перегляди

Як зазначається, співробітники МКЧХ прибули до населеного пункту з метою видачі місцевим жителям паливних брикетів для обігріву домівок. "На момент обстрілу вони саме розвантажували доставлену допомогу", - повідомили у відомстві.

"Внаслідок атаки на місці загинули троє чоловіків. Двоє їх колег зазнали осколкових поранень й мінно-вибухових травм. Потерпілих доставлено до медичного закладу. Один з постраждалих наразі перебуває у важкому стані", - вказали у прокуратурі.

Троє працівників МКЧХ загинули на Донеччині через обстріл рф - Лубінець звернувся до Червоного Хреста12.09.24, 15:02 • 14121 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП

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