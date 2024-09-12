Относительно удара рф по миссии Красного Креста в Донецкой области начато расследование - Офис Генпрокурора

По факту удара оккупантов по гуманитарной миссии Красного Креста и гибели трех и ранения двух ее сотрудников начато расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - сообщили в Офисе Генпрокурора в Telegram.

"По данным следствия, 12 сентября 2024 года российская армия совершила очередное военное преступление в Донецкой области. Войска государства-агрессора, вероятно, из ствольной артиллерии нанесли удар по автомобилям Международного Комитета Красного Креста в с. Веролюбовка Константиновской МТГ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сотрудники МККК прибыли в населенный пункт с целью выдачи местным жителям топливных брикетов для обогрева домов. "На момент обстрела они как раз разгружали доставленную помощь", - сообщили в ведомстве.

"В результате атаки на месте погибли трое мужчин. Двое их коллег получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии", - указали в прокуратуре.

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