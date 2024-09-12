Относительно удара рф по миссии Красного Креста в Донецкой области начато расследование - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
Офис Генпрокурора начал расследование удара РФ по гуманитарной миссии Красного Креста в селе Веролюбовка. В результате атаки погибли трое сотрудников, двое получили ранения.
По факту удара оккупантов по гуманитарной миссии Красного Креста и гибели трех и ранения двух ее сотрудников начато расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)
"По данным следствия, 12 сентября 2024 года российская армия совершила очередное военное преступление в Донецкой области. Войска государства-агрессора, вероятно, из ствольной артиллерии нанесли удар по автомобилям Международного Комитета Красного Креста в с. Веролюбовка Константиновской МТГ", - говорится в сообщении.
Зеленський відреагував на удар рф по автівках працівників МКЧХ на Донеччині: "Світ повинен реагувати жорстко й принципово"12 сентября 2024, 12:24 • 11384 просмотра
Как отмечается, сотрудники МККК прибыли в населенный пункт с целью выдачи местным жителям топливных брикетов для обогрева домов. "На момент обстрела они как раз разгружали доставленную помощь", - сообщили в ведомстве.
"В результате атаки на месте погибли трое мужчин. Двое их коллег получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии", - указали в прокуратуре.
Троє працівників МКЧХ загинули на Донеччині через обстріл рф - Лубінець звернувся до Червоного Хреста12 сентября 2024, 12:02 • 9887 просмотров