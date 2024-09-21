Офис Генпрокурора: получены доказательства причастности рф к атаке на миссию Красного Креста в Донецкой области
Киев • УНН
Офис Генпрокурора получил доказательства причастности рф к атаке на гуманитарную миссию Красного Креста в Донецкой области. Установлено использование российскими войсками артиллерии и дронов «Ланцет» для целенаправленного удара.
Получены доказательства причастности рф к атаке на гуманитарную миссию Красного Креста в Донецкой области, сообщили в Офисе Генпрокурора в субботу, пишет УНН.
Детали
Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"12 сентября 2024 года российская армия совершила очередное военное преступление в Донецкой области. Войска государства-агрессора из ствольной артиллерии нанесли удар по 3 автомобилям Международного комитета Красного Креста в селе Веролюбовка Константиновской ГТГ во время раздачи гуманитарной помощи. В результате обстрела пострадали 5 работников Международного комитета Красного Креста. Непосредственно на месте атаки погибли трое мужчин. Двое их коллег получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы", - указали в прокуратуре.
Относительно удара рф по миссии Красного Креста в Донецкой области начато расследование - Офис Генпрокурора12 сентября 2024, 12:25 • 14765 просмотров
Правоохранители, как сообщается, "установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно место попадания ударного БпЛА". "С места происшествия были изъяты обломки упомянутых боеприпасов и остатки беспилотного аппарата", - говорится в сообщении.
"По результатам проведения следственных действий, осмотра места происшествия, экспертиз и допросов свидетелей установлено, что артиллерийский обстрел осуществлен 2 осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152-мм и беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет", который находится только на вооружении вс рф", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Снаряды 152-мм использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель, и самостоятельно обнаруживает и барражирует цель. Это не только объясняет найденные на месте происшествия обломки БпЛА "Ланцет", но и указывает на умышленный характер атаки на транспортные средства и персонал Международного комитета Красного Креста
Учитывая следы повреждений окружающих зданий и автомобилей, а также зафиксированные места попаданий боеприпасов, как отмечается, предварительно определено направление прилета.
"По данным следствия, огневые позиции артиллерийских подразделений, вероятно, находились в районе села Ягодное Бахмутского района Донецкой области - территории, ныне оккупированной российскими войсками", - говорится в сообщении.
Как сообщили в прокуратуре, "на оккупированной территории, с которой осуществлен выстрел, в ведении боевых действий участвуют: 1065 артиллерийский полк 98 воздушно-десантной дивизии; артиллерийское подразделение 200 отдельной мотострелковой бригады (омсбр)".
"Данные подразделения имеют на вооружении артиллерийские системы для ведения огня снарядами 152 мм и ударные БпЛА "Ланцет", - указали в прокуратуре.
Дополнение
18 сентября 2024 года, с целью недопущения аналогичных фактов обстрелов и возможной гибели людей при выдаче гуманитарной помощи, решением Совета обороны Донецкой области введен в действие запрет на перемещение представителей благотворительных организаций в прифронтовых громадах области без соответствующего согласования с ОВА.