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Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
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ОЕСР: світова економіка переживає найслабше зростання з часів COVID

Київ • УНН

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Світова економіка переживає найслабше зростання з часів пандемії COVID-19 через торговельну політику Трампа. ОЕСР знизила прогнози зростання для багатьох країн G20.

ОЕСР: світова економіка переживає найслабше зростання з часів COVID

Світова економіка переживає найслабше зростання з часів спаду через COVID-19, на тлі того, як торговельна війна президента США Дональда Трампа підриває імпульс провідних економік, включаючи Сполучені Штати, показали прогнози ОЕСР, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

У вівторок організація знизила свій прогноз щодо світового виробництва та більшості провідних економік G20, попередивши, що угоди про ослаблення торгових бар'єрів "гратимуть важливу роль" у пожвавленні інвестицій та запобіганні високим цінам.

Очікується, що світове зростання становитиме 2,9% у 2025 та 2026 роках, заявила ОЕСР у своєму останньому повному прогнозі. Цей показник послідував після 3% щороку з 2020 року, коли виробництво впало через пандемію.

Зростання економіки США сповільниться особливо різко, знизившись з 2,8% минулого року до всього лише 1,6% у 2025 році та 1,5% у 2026 році, тоді як сплеск вищої інфляції не дозволить ФРС знизити ставки цього року, заявила ОЕСР.

Остання оцінка є зниженням проміжних прогнозів за березень, які передували оголошенням Трампа про мита в "день звільнення" 2 квітня. Навіть тоді ОЕСР попередила про "значні втрати", спричинені зборами та пов'язану з ними невизначеністю щодо політики.

З того часу Трамп частково знизив деякі мита, але підвищення середньої ефективної ставки тарифу в США, як і раніше, "безпрецедентне": з 2,5% до більш ніж 15% - найвищого рівня з часів Другої світової війни, зазначила ОЕСР.

Орган, що базується в Парижі, також скоротив прогнози на 2025 рік для країн G20, включаючи Китай, Францію, Індію, Японію, Південну Африку і Велику Британію, порівняно з проміжним прогнозом на березень.

Альваро Перейра, головний економіст ОЕСР, сказав, що країнам необхідно терміново укласти угоди, які зменшать торговельні бар'єри. "Інакше вплив на зростання буде дуже значним, - сказав він. - Це матиме величезні наслідки для всіх".

Порівняно з останнім повним прогнозом ОЕСР у грудні, перспективи зростання майже для всіх країн були знижені, сказав Перейра.

"Ослаблені економічні перспективи будуть відчуватися в усьому світі, майже без винятків", - заявила ОЕСР.

До гальмування зростання та інвестицій додає невизначеність щодо спрямування глобальної торговельної політики. Митні заходи США дуже коливалися: Трамп ввів величезні мита для Китаю, перш ніж частково пом'якшити заходи, при цьому погрожуючи високими митами для інших економік, включаючи ЄС.

Трамп також пообіцяв запровадити низку галузевих бар'єрів, включаючи подвоєння мит на імпорт сталі та алюмінію до 50 відсотків.

ОЕСР підготувала свої прогнози з огляду на припущення, що митні ставки станом на середину травня збережуться, попри невдачі, включаючи рішення суду минулого тижня, у якому було встановлено, що Трамп перевищив свої повноваження, ввівши мита "дня звільнення".

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Почасти в результаті цього очікується, що інфляція в США до кінця 2025 року зросте майже до 4 відсотків і залишиться вищою за цільовий показник ФРС у 2026 році, що означає, що центральний банк країни, імовірно, зачекає до наступного року, перш ніж знизити процентні ставки, заявила ОЕСР.

Останні показники вказують на "помітне охолодження" реального зростання ВВП у США, поряд із значним зростанням інфляційних очікувань, попередила організація.

Загалом прогноз ОЕСР на цей рік було урізано приблизно для трьох чвертей країн G20 порівняно з її проміжним прогнозом на березень.

Згідно з новим прогнозом, зростання економіки Китаю сповільниться з 5 відсотків минулого року до 4,7 відсотка у 2025 році та 4,3 відсотка у 2026 році, тоді як єврозона зросте всього на 1 відсоток цього року та на 1,2 відсотка у 2026 році.

Економіка Японії зросте всього на 0,7 відсотка та 0,4 відсотка у цьому та наступному році відповідно. Прогнозувалося, що економіка Великої Британії зросте на 1,3 відсотка цього року і на 1 відсоток у 2026 році, що нижче за очікувані темпи в 1,4 і 1,2 відсотка відповідно в березні.

Глобальна торгівля зросте на 2,8 відсотка у 2025 році та на 2,2 відсотка у 2026 році, що значно нижче за прогнози ОЕСР у грудні.

ОЕСР попередила, що фіскальні ризики зростають разом із торговою напругою, а вимоги збільшення видатків на оборону посилять тиск на витрати.

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"Історично завищені" оцінки акцій підвищують вразливість до негативних шоків на фінансових ринках.

Тривалий період слабких інвестицій збільшив довгострокові проблеми, з якими стикаються економіки країн ОЕСР, і це ще більше підриває перспективи зростання.

"Попри зростання прибутку, компанії ухиляються від інвестицій в основний капітал на користь накопичення фінансових активів та повернення коштів акціонерам, - заявила ОЕСР. - Збільшення інвестицій матиме вирішальне значення для відродження нашої економіки та покращення державних фінансів".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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