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ОЭСР: мировая экономика переживает самый слабый рост со времен COVID

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Мировая экономика переживает самый слабый рост со времен пандемии COVID-19 из-за торговой политики Трампа. ОЭСР снизила прогнозы роста для многих стран G20.

ОЭСР: мировая экономика переживает самый слабый рост со времен COVID

Мировая экономика переживает самый слабый рост со времен спада из-за COVID-19, на фоне того, как торговая война президента США Дональда Трампа подрывает импульс ведущих экономик, включая Соединенные Штаты, показали прогнозы ОЭСР, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Во вторник организация снизила свой прогноз по мировому производству и большинству ведущих экономик G20, предупредив, что соглашения об ослаблении торговых барьеров "будут играть важную роль" в оживлении инвестиций и предотвращении высоких цен.

Ожидается, что мировой рост составит 2,9% в 2025 и 2026 годах, заявила ОЭСР в своем последнем полном прогнозе. Этот показатель последовал после 3% ежегодно с 2020 года, когда производство упало из-за пандемии.

Рост экономики США замедлится особенно резко, снизившись с 2,8% в прошлом году до всего лишь 1,6% в 2025 году и 1,5% в 2026 году, тогда как всплеск более высокой инфляции не позволит ФРС снизить ставки в этом году, заявила ОЭСР.

Последняя оценка является снижением промежуточных прогнозов за март, которые предшествовали объявлениям Трампа о пошлинах в "день освобождения" 2 апреля. Даже тогда ОЭСР предупредила о "значительных потерях", вызванных сборами и связанной с ними неопределенностью в отношении политики.

С тех пор Трамп частично снизил некоторые пошлины, но повышение средней эффективной ставки тарифа в США, как и раньше, "беспрецедентно": с 2,5% до более чем 15% - самого высокого уровня со времен Второй мировой войны, отметила ОЭСР.

Орган, базирующийся в Париже, также сократил прогнозы на 2025 год для стран G20, включая Китай, Францию, Индию, Японию, Южную Африку и Великобританию, по сравнению с промежуточным прогнозом на март.

Альваро Перейра, главный экономист ОЭСР, сказал, что странам необходимо срочно заключить соглашения, которые уменьшат торговые барьеры. "Иначе влияние на рост будет очень значительным, - сказал он. - Это будет иметь огромные последствия для всех".

По сравнению с последним полным прогнозом ОЭСР в декабре, перспективы роста почти для всех стран были снижены, сказал Перейра.

"Ослабленные экономические перспективы будут ощущаться во всем мире, почти без исключений", - заявила ОЭСР.

К торможению роста и инвестиций добавляет неопределенность относительно направления глобальной торговой политики. Таможенные меры США очень колебались: Трамп ввел огромные пошлины для Китая, прежде чем частично смягчить меры, при этом угрожая высокими пошлинами для других экономик, включая ЕС.

Трамп также пообещал ввести ряд отраслевых барьеров, включая удвоение пошлин на импорт стали и алюминия до 50 процентов.

ОЭСР подготовила свои прогнозы, учитывая предположение, что таможенные ставки по состоянию на середину мая сохранятся, несмотря на неудачи, включая решение суда на прошлой неделе, в котором было установлено, что Трамп превысил свои полномочия, введя пошлины "дня освобождения".

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Отчасти в результате этого ожидается, что инфляция в США к концу 2025 года вырастет почти до 4 процентов и останется выше целевого показателя ФРС в 2026 году, что означает, что центральный банк страны, вероятно, подождет до следующего года, прежде чем снизить процентные ставки, заявила ОЭСР.

Последние показатели указывают на "заметное охлаждение" реального роста ВВП в США, наряду со значительным ростом инфляционных ожиданий, предупредила организация.

В целом прогноз ОЭСР на этот год был урезан примерно для трех четвертей стран G20 по сравнению с ее промежуточным прогнозом на март.

Согласно новому прогнозу, рост экономики Китая замедлится с 5 процентов в прошлом году до 4,7 процента в 2025 году и 4,3 процента в 2026 году, тогда как еврозона вырастет всего на 1 процент в этом году и на 1,2 процента в 2026 году.

Экономика Японии вырастет всего на 0,7 процента и 0,4 процента в этом и следующем году соответственно. Прогнозировалось, что экономика Великобритании вырастет на 1,3 процента в этом году и на 1 процент в 2026 году, что ниже ожидаемых темпов в 1,4 и 1,2 процента соответственно в марте.

Глобальная торговля вырастет на 2,8 процента в 2025 году и на 2,2 процента в 2026 году, что значительно ниже прогнозов ОЭСР в декабре.

ОЭСР предупредила, что фискальные риски растут вместе с торговой напряженностью, а требования увеличения расходов на оборону усилят давление на расходы.

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"Исторически завышенные" оценки акций повышают уязвимость к негативным шокам на финансовых рынках.

Продолжительный период слабых инвестиций увеличил долгосрочные проблемы, с которыми сталкиваются экономики стран ОЭСР, и это еще больше подрывает перспективы роста.

"Несмотря на рост прибыли, компании уклоняются от инвестиций в основной капитал в пользу накопления финансовых активов и возврата средств акционерам, - заявила ОЭСР. - Увеличение инвестиций будет иметь решающее значение для возрождения нашей экономики и улучшения государственных финансов".

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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