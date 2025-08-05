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Одещина: у Болграді демонтували пам'ятник Пушкіну

Київ • УНН

 • 490 перегляди

У Болграді Одеської області демонтували монумент Олександру Пушкіну, що містив символіку російської імперської політики. Демонтаж відбувся згідно з законом про деколонізацію та наказом Міністерства культури.

Одещина: у Болграді демонтували пам'ятник Пушкіну

У Болграді Одеської області прибрали монумент російському поету Олександру Пушкіну. Пам’ятник містив символіку російської імперської політики та не підлягає охороні державою. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.

Демонтаж провели відповідно до закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", а також на підставі наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України 

- повідомили у відомстві.

Ще 11 вересня 2024 року виконавчий комітет Болградської міської ради прийняв рішення про вилучення пам’ятника з публічного простору. Відтоді в громаді системно працюють над очищенням простору від символів російської імперської спадщини.

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтримує рішення громад, що відповідають законодавству про деколонізацію та сприяють формуванню культурного простору, вільного від імперських наративів 

- йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення рф Україна посилила заходи з деколонізації. У різних регіонах країни триває демонтаж імперських пам’ятників, зокрема діячам російської культури, які стали частиною колоніальної політики.

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Вероніка Марченко

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Одеська область
Болград
Україна