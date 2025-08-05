Одещина: у Болграді демонтували пам'ятник Пушкіну

У Болграді Одеської області прибрали монумент російському поету Олександру Пушкіну. Пам’ятник містив символіку російської імперської політики та не підлягає охороні державою. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.

Демонтаж провели відповідно до закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", а також на підставі наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України