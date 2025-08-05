Одещина: у Болграді демонтували пам'ятник Пушкіну
Київ • УНН
У Болграді Одеської області демонтували монумент Олександру Пушкіну, що містив символіку російської імперської політики. Демонтаж відбувся згідно з законом про деколонізацію та наказом Міністерства культури.
У Болграді Одеської області прибрали монумент російському поету Олександру Пушкіну. Пам’ятник містив символіку російської імперської політики та не підлягає охороні державою. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.
Демонтаж провели відповідно до закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", а також на підставі наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України
Ще 11 вересня 2024 року виконавчий комітет Болградської міської ради прийняв рішення про вилучення пам’ятника з публічного простору. Відтоді в громаді системно працюють над очищенням простору від символів російської імперської спадщини.
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