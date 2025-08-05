Одесская область: в Болграде демонтировали памятник Пушкину

В Болграде Одесской области убрали монумент русскому поэту Александру Пушкину. Памятник содержал символику российской имперской политики и не подлежит охране государством. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.

Демонтаж провели в соответствии с законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", а также на основании приказа Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины