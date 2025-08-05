Одесская область: в Болграде демонтировали памятник Пушкину
Киев • УНН
В Болграде Одесской области демонтировали монумент Александру Пушкину, содержавший символику российской имперской политики. Демонтаж состоялся согласно закону о деколонизации и приказу Министерства культуры.
В Болграде Одесской области убрали монумент русскому поэту Александру Пушкину. Памятник содержал символику российской имперской политики и не подлежит охране государством. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.
Демонтаж провели в соответствии с законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", а также на основании приказа Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины
Еще 11 сентября 2024 года исполнительный комитет Болградского городского совета принял решение об изъятии памятника из публичного пространства. С тех пор в общине системно работают над очищением пространства от символов российского имперского наследия.
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