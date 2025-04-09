Стычка произошла между военным ТЦК и персоналом больницы в Одесской области: в центре комплектования прокомментировали

В Болграде Одесской области произошла стычка между военнослужащим и персоналом больницы, что привело к вызову полиции и проведению служебного расследования начальником районного ТЦК.