Полиция начала проверку после публикации об убое бездомных котят на свалке в Арцизе. Информация обнаружена в ходе мониторинга
интернет-ресурсов, официальных заявлений не поступало.
В Одесской области 10-летний мальчик умер от ожогов, полученных во время пожара в гараже. Ребенок поджег сено, надышался угарного
газа и потерял сознание. Полиция расследует обстоятельства трагедии.
В Новых Троянах Болградского района Одесской области открылась новая амбулатория, рассчитанная на обслуживание 5000 жителей с
квалифицированным медицинским персоналом и современным оборудованием.
В Болграде Одесской области произошла стычка между военнослужащим и персоналом больницы, что привело к вызову полиции и проведению
служебного расследования начальником районного ТЦК.
Радары в Молдове не могут обнаружить современные беспилотники "шахид", которые россия запускает по Украине.