В Одесской области сообщили о жестоком обращении с уличными котятами: полиция начала проверку
Киев • УНН
Полиция начала проверку после публикации об убое бездомных котят на свалке в Арцизе. Информация обнаружена в ходе мониторинга интернет-ресурсов, официальных заявлений не поступало.
Полиция начала проверку после публикации об убиении бездомных котят на свалке в Арцизе Одесской области, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Относительно публикации о жестоком обращении с животными в Болградском районе полицейские начали проверку
Детали
По данным полиции, сегодня, 19 августа, во время мониторинга интернет-ресурсов правоохранители обнаружили новость о том, что "в Арцизе, на свалке, мужчина забивает бездомных котят".
"В территориальное подразделение полиции заявлений и сообщений о жестоком обращении с животными не поступало. Вместе с тем, по выявленной информации сведения зарегистрированы. Проводится проверка изложенных фактов", - говорится в сообщении.
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