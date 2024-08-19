В Одесской области сообщили о жестоком обращении с уличными котятами: полиция начала проверку

Полиция начала проверку после публикации об убиении бездомных котят на свалке в Арцизе Одесской области, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Относительно публикации о жестоком обращении с животными в Болградском районе полицейские начали проверку - сообщили в полиции.

Детали

По данным полиции, сегодня, 19 августа, во время мониторинга интернет-ресурсов правоохранители обнаружили новость о том, что "в Арцизе, на свалке, мужчина забивает бездомных котят".

"В территориальное подразделение полиции заявлений и сообщений о жестоком обращении с животными не поступало. Вместе с тем, по выявленной информации сведения зарегистрированы. Проводится проверка изложенных фактов", - говорится в сообщении.

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