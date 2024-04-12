Стычка произошла между военным ТЦК и персоналом больницы в Одесской области: в центре комплектования прокомментировали

В Болграде в Одесской области в больнице произошла стычка между военнослужащим одного из районных ТЦК и СП и персоналом больницы, из-за чего обратились в полицию и начато служебное расследование со стороны начальника районного ТЦК, сообщила в пятницу служба по связям с общественностью Одесского областного ТЦК и СП, пишет УНН.

Детали

"В Болградской центральной больнице, во время посещения врача, между военнослужащим одного из районных ТЦК и СП из роты охраны и персоналом больницы произошла стычка. Из-за агрессивного поведения военного медицинские работники вызвали представителей полиции", - сообщили в ТЦК.

Начальником Болградского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, как отмечается, "по факту нарушения военнослужащим общественного порядка и его неэтичного поведения в отношении других граждан начато служебное расследование".

Устанавливаются детальные обстоятельства происшествия, указали в Одесском ТЦК.

Командование Одесского областного ТЦК и СП, как указано, "категорически осуждает любые проявления некорректного поведения, пренебрежительного отношения и нарушения законодательства как подчиненным личным составом, так и подобные проявления в обществе в отношении военнослужащих".

"По результатам служебного расследования виновные будут установлены и привлечены к ответственности. Командование сотрудничает с правоохранительными органами и органами военного правопорядка для объективного установления обстоятельств и определения степени вины каждого участника инцидента", - отметили в ТЦК.

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