Сообщение о том, что ребенок получил ожоги поступило в полицию от медиков «скорой помощи». полицейские территориального подразделения полиции предварительно установили, что 10-летний мальчик играл в гараже, где поджег сено, которое сушилось в помещении. Ребенок надышался угарного газа и потерял сознание, а из-за пожара получил около 40% ожогов тела. К сожалению мальчик скончался на месте происшествия до приезда медиков. Об этом сообщили в полиции, передает УНН.

Детали

В это время родители погибшего находились на работе, а за малолетним присматривал 17-летний брат, который оставил его без присмотра и спал в доме.

Семья, в которой воспитывается трое несовершеннолетних детей, состоит на учете службы по делам детей, как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Полные обстоятельства трагического события устанавливаются.

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