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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Черниговщине в реке утонул 2-летний ребенок

На Черниговщине в реке утонул 2-летний ребенок

Киев  •  УНН

14 июля 2024, 14:19  •  6412 просмотра

Поиски ребенка продолжались со вчерашнего дня

В реке Рать на Черниговщине утонул двухлетний мальчик, об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

"Вчера к спасателям Черниговщины поступило сообщение о том, что в реке Рать Остерского территориального общества вероятно утонул 2-летний мальчик", - говорится в сообщении спасательной службы.

К поиску ребенка от ГСЧС было привлечено 11 спасателей, 2 единицы техники и лодка.

"Сегодня в 15:20 тело мальчика было обнаружено водолазами ГСЧС и поднято на поверхность", - сообщили в ГСЧС.

Обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.

22 человека, в том числе 2 ребенка, утонули в Украине за одни сутки3 июля 2024, 07:30 • 21781 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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