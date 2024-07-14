На Черниговщине в реке утонул 2-летний ребенок

В реке Рать на Черниговщине утонул двухлетний мальчик, об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

"Вчера к спасателям Черниговщины поступило сообщение о том, что в реке Рать Остерского территориального общества вероятно утонул 2-летний мальчик", - говорится в сообщении спасательной службы.

К поиску ребенка от ГСЧС было привлечено 11 спасателей, 2 единицы техники и лодка.

"Сегодня в 15:20 тело мальчика было обнаружено водолазами ГСЧС и поднято на поверхность", - сообщили в ГСЧС.

Обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.

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