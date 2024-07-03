22 человека, в том числе 2 ребенка, утонули в Украине за одни сутки
Киев • УНН
22 человека, в том числе 2 ребенка, погибли на водоемах Украины за минувшие сутки, таким образом, с начала года общее количество погибших составило 517 человек, в том числе 58 детей.
22 человека, в том числе 2 ребенка, погибли на водоемах Украины за минувшие сутки, таким образом, с начала года общее количество погибших достигло 517 человек, в том числе 58 детей. Об этом сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"22 человека погибли на воде за прошедшие сутки, из них - 2 детей", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Трагические случаи за прошедшие сутки произошли в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Киевской областях и Киеве.
Один человек спасен в Сумской области.
Больше всего людей пострадало в Киевской области - утонуло 5 человек.
Статистика в этом году просто поражает - с начала года на водных объектах Украины погибло 517 граждан, из них - 58 детей
Украинцев призвали быть осторожными во время отдыха на водоеме.
"Пожалуйста, оценивайте свои физические возможности, выбирайте только приспособленные для купания места, на заплывайте слишком далеко, особенно в незнакомых водоемах. И, берегите детей", - отметили в ГСЧС.
В пруду на Киевщине утонул двухлетний мальчик22 июня 2024, 14:22 • 20311 просмотров