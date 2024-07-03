22 человека, в том числе 2 ребенка, утонули в Украине за одни сутки

22 человека, в том числе 2 ребенка, погибли на водоемах Украины за минувшие сутки, таким образом, с начала года общее количество погибших достигло 517 человек, в том числе 58 детей. Об этом сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"22 человека погибли на воде за прошедшие сутки, из них - 2 детей", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Трагические случаи за прошедшие сутки произошли в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Киевской областях и Киеве.

Один человек спасен в Сумской области.

Больше всего людей пострадало в Киевской области - утонуло 5 человек.

Статистика в этом году просто поражает - с начала года на водных объектах Украины погибло 517 граждан, из них - 58 детей - указали в ГСЧС.

Украинцев призвали быть осторожными во время отдыха на водоеме.

"Пожалуйста, оценивайте свои физические возможности, выбирайте только приспособленные для купания места, на заплывайте слишком далеко, особенно в незнакомых водоемах. И, берегите детей", - отметили в ГСЧС.

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