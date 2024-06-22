В пруду на Киевщине утонул двухлетний мальчик
Киев • УНН
Двухлетний мальчик утонул в пруду в селе Мархаловка Киевской области после того, как вышел со двора без присмотра и упал в воду.
В Киевской области двухлетний мальчик утонул в пруду, передает УНН из ссылки на полицию Киевской области.
Детали
Трагедия произошла 22 июня в селе Мархаловка Фастовского района.
По предварительным данным, ребенок самостоятельно вышел из двора и пошел играть, где упал с берега в водоем.
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Из воды мальчика вытащил проходивший мимо местный житель.
Сейчас следственные действия продолжаются.
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