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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В пруду на Киевщине утонул двухлетний мальчик

В пруду на Киевщине утонул двухлетний мальчик

Киев  •  УНН

22 июня 2024, 14:22  •  2698 просмотра

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Двухлетний мальчик утонул в пруду в селе Мархаловка Киевской области после того, как вышел со двора без присмотра и упал в воду.

В Киевской области двухлетний мальчик утонул в пруду, передает УНН из ссылки на полицию Киевской области.

Детали

Трагедия произошла 22 июня в селе Мархаловка Фастовского района.

По предварительным данным, ребенок самостоятельно вышел из двора и пошел играть, где упал с берега в водоем.

На Киевщине утонул 4-летний мальчик- полиция выясняет обстоятельства трагического инцидента3 сентября 2023, 06:27 • 506537 просмотров

Из воды мальчика вытащил проходивший мимо местный житель.

Сейчас следственные действия продолжаются.

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