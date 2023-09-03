На Киевщине утонул 4-летний мальчик- полиция выясняет обстоятельства трагического инцидента
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Киевской области утонул 4-летний мальчик. Трагический инцидент произошел в Белогоровке. Об этом пишет УНН со ссылкой на Полицию Киевщины.
После сообщения о пропаже ребенка к его поискам было привлечено более 100 человек.
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“2 сентября, около 17:30, в полицию поступило сообщение от родителей о пропаже малолетнего сына. Более 110 человек были задействованы к поискам мальчика, по следу шли служебные собаки, полицейские обследовали местность с помощью дрона. К сожалению, малолетний погиб”, — отметили правоохранители.
Добавили, что продолжается проверка всех обстоятельств инцидента.
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