На Киевщине утонул 4-летний мальчик- полиция выясняет обстоятельства трагического инцидента

После сообщения о пропаже ребенка к его поискам было привлечено более 100 человек.

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“2 сентября, около 17:30, в полицию поступило сообщение от родителей о пропаже малолетнего сына. Более 110 человек были задействованы к поискам мальчика, по следу шли служебные собаки, полицейские обследовали местность с помощью дрона. К сожалению, малолетний погиб”, — отметили правоохранители.

Добавили, что продолжается проверка всех обстоятельств инцидента.

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