На Київщині втопився 4-річний хлопчик- поліція з’ясовує обставини трагічного інциденту

Після повідомлення про зникнення дитини до її пошуків було залучено більше 100 осіб.

Цитата

«2 вересня, близько 17:30, до поліції надійшло повідомлення від батьків про зникнення малолітнього сина. Понад 110 осіб були задіяні до пошуків хлопчика, по сліду йшли службові собаки, поліцейські обстежували місцевість за допомогою дрона.На жаль, малолітній загинув», - зазначили правоохоронці.

Додали, що триває перевірка всіх обставин інциденту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинська область: 10-річний хлопчик загинув у штучній водоймі