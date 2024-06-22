У ставку на Київщині втопився дворічний хлопчик
Київ • УНН
Дворічний хлопчик втопився у ставку в селі Мархалівка Київської області після того, як вийшов з двору без нагляду і впав у воду.
У Київській області дворічний хлопчик втопився у ставку, передає УНН із посилання на поліцію Київської області.
Деталі
Трагедія сталася 22 червня в селі Мархалівка Фастівського району.
За попередніми даними, дитина самостійно вийшла з подвір'я та пішла гратися до ставка, де впала з берегу у водойму.
На Київщині втопився 4-річний хлопчик- поліція з’ясовує обставини трагічного інциденту03.09.23, 09:27 • 506631 перегляд
З води хлопчика витягнув місцевий житель, який проходив повз.
Наразі слідчі дії тривають.