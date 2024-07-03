22 людини, у тому числі 2 дитини, потонули в Україні за одну добу
Київ • УНН
22 людини, у тому числі 2 дитини, загинули на водоймах України за минулу добу, таким чином, з початку року загальна кількість загиблих склала 517 осіб, у тому числі 58 дітей.
22 людини, у тому числі 2 дитини, загинули на водоймах України за минулу добу, таким чином, з початку року загальна кількість загиблих сягнула 517 осіб, у тому числі 58 дітей. Про це повідомили у середу у ДСНС України, пише УНН.
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"22 людини загинуло на воді протягом минулої доби, з них – 2 дітей", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
Трагічні випадки минулої доби сталися у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Київській областях та Києві.
Одну людину врятовано у Сумській області.
Найбільше людей постраждало на Київщині – потонуло 5 осіб.
Цьогорічна статистика просто вражає – з початку року на водних об’єктах України загинуло 517 громадян, з них – 58 дітей
Українців закликали бути обережними під час відпочинку на водоймі.
"Будь ласка, оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, на запливайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах. І, бережіть дітей", - наголосили у ДСНС.
У річці на Київщині знайшли тіло потопельника29.06.24, 22:20 • 22499 переглядiв