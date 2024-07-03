22 людини, у тому числі 2 дитини, потонули в Україні за одну добу

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59137 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 144551 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 140429 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 118740 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130530 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84118 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92451 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98512 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89571 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 218791 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
32%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40334 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 17773 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17401 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40460 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 18842 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 140429 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 218791 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369300 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 304899 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413314 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9402 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30040 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27029 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 118741 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32215 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

22 людини, у тому числі 2 дитини, потонули в Україні за одну добу

Київ • УНН

 • 28450 перегляди

22 людини, у тому числі 2 дитини, загинули на водоймах України за минулу добу, таким чином, з початку року загальна кількість загиблих склала 517 осіб, у тому числі 58 дітей.

22 людини, у тому числі 2 дитини, потонули в Україні за одну добу

22 людини, у тому числі 2 дитини, загинули на водоймах України за минулу добу, таким чином, з початку року загальна кількість загиблих сягнула 517 осіб, у тому числі 58 дітей. Про це повідомили у середу у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

"22 людини загинуло на воді протягом минулої доби, з них – 2 дітей", - повідомили у ДСНС у соцмережах.

Трагічні випадки минулої доби сталися у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Київській областях та Києві.

Одну людину врятовано у Сумській області.

Найбільше людей постраждало на Київщині – потонуло 5 осіб.

Цьогорічна статистика просто вражає – з початку року на водних об’єктах України загинуло 517 громадян, з них – 58 дітей

- вказали у ДСНС.

Українців закликали бути обережними під час відпочинку на водоймі.

"Будь ласка, оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, на запливайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах. І, бережіть дітей", - наголосили у ДСНС.

У річці на Київщині знайшли тіло потопельника29.06.24, 22:20 • 22499 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Дніпро
Донецьк
Житомир
Вінниця
Черкаси
Хмельницький
Львів
Рівне
Миколаїв
Суми
Київ
Харків
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45