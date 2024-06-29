У річці на Київщині знайшли тіло потопельника
Київ • УНН
24-річний чоловік з Білої Церкви потонув у річці в селі Глибочка Київської області.
На Київщині з річки дістали тіло потопельника. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.
Деталі
28 червня 24-річний чоловік з Білої Церкви приїхав погостювати до родичів у село Глибочка.
За інформацією поліції, молодик пішов до місцевої водойми, і його тіло виявили у річці після того, як його зникнення помітила місцева жителька, яка повідомила правоохоронців.
Рятувальники, що прибули на місце виклику, витягли тіло з води. Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини здійснили огляд місця події та задокументували цей нещасний випадок.
Шановні громадяни! Закликаємо вас відпочивати на воді тільки у спеціально відведених для цього місцях. Бережіть своє життя
Уже 35-й: у річці Тиса на кордоні знайшли тіло потопельника12.06.24, 14:22 • 13224 перегляди