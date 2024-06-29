У річці на Київщині знайшли тіло потопельника

На Київщині з річки дістали тіло потопельника. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.

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28 червня 24-річний чоловік з Білої Церкви приїхав погостювати до родичів у село Глибочка.

За інформацією поліції, молодик пішов до місцевої водойми, і його тіло виявили у річці після того, як його зникнення помітила місцева жителька, яка повідомила правоохоронців.

Рятувальники, що прибули на місце виклику, витягли тіло з води. Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини здійснили огляд місця події та задокументували цей нещасний випадок.

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