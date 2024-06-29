В реке в Киевской области нашли тело утопленника

На Киевщине из реки достали тело утопленника. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

28 июня 24-летний мужчина из Белой Церкви приехал погостить к родственникам в село Глубочка.

По информации полиции, молодой человек пошел к местному водоему, и его тело обнаружили в реке после того, как его исчезновение заметила местная жительница, которая сообщила правоохранителям.

Спасатели, прибывшие на место вызова, извлекли тело из воды. Следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины осуществили осмотр места происшествия и задокументировали этот несчастный случай.

Уважаемые граждане! Призываем вас отдыхать на воде только в специально отведенных для этого местах. Берегите свою жизнь - Полиция Киевской области.

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