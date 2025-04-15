Поліція розпочала перевірку після публікації про забиття безпритульних кошенят на смітнику в Арцизі. Інформацію виявлено під час
моніторингу інтернет-ресурсів, офіційних заяв не надходило.
На Одещині 10-річний хлопчик помер від опіків, отриманих під час пожежі в гаражі. Дитина підпалила сіно, надихалася чадного газу і втратила свідомість. Поліція розслідує обставини трагедії.
У Нових Троянах Болградського району Одеської області відкрилася нова амбулаторія, розрахована на обслуговування 5000 жителів з
кваліфікованим медичним персоналом і сучасним обладнанням.
У Болграді Одеської області сталася сутичка між військовослужбовцем і персоналом лікарні, що призвело до виклику поліції та проведення службового розслідування начальником районного ТЦК.
Радари в Молдові не можуть виявити сучасні безпілотники "шахід", які росія запускає по Україні.