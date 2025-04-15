Сутичка сталася між військовим ТЦК та персоналом лікарні на Одещині: у центрі комплектування прокоментували

У Болграді Одеської області сталася сутичка між військовослужбовцем і персоналом лікарні, що призвело до виклику поліції та проведення службового розслідування начальником районного ТЦК.