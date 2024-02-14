Наявні у Молдови радари не можуть виявляти дрони "шахед"

Радари, які має на озброєнні Молдова, не можуть виявити безпілотники типу Shahed. Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, передає Realitatea, пише УНН.

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Речан зазначив, що до 2030 року Молдова повинна придбати систему, здатну ідентифікувати всі види повітряних небезпек.

Для того, щоб мати повне покриття, як для ракет різних типів, так і для безпілотників, що літають на різних висотах, нам потрібно інвестувати кілька мільярдів євро. Це неможливо зробити власними силами. Ми повинні співпрацювати і діяти разом з нашими друзями,