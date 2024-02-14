Наявні у Молдови радари не можуть виявляти дрони "шахед"
Київ • УНН
Радари в Молдові не можуть виявити сучасні безпілотники "шахід", які росія запускає по Україні.
Радари, які має на озброєнні Молдова, не можуть виявити безпілотники типу Shahed. Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, передає Realitatea, пише УНН.
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Речан зазначив, що до 2030 року Молдова повинна придбати систему, здатну ідентифікувати всі види повітряних небезпек.
Для того, щоб мати повне покриття, як для ракет різних типів, так і для безпілотників, що літають на різних висотах, нам потрібно інвестувати кілька мільярдів євро. Це неможливо зробити власними силами. Ми повинні співпрацювати і діяти разом з нашими друзями,
Доповнення
11 лютого, біля села Етулія Вулканештського району, що неподалік від українських Болграда і Рені виявили збитий безпілотник . Бойова частина дрона містила близько 50 кг вибухової речовини, його підірвали.
Нагадаємо
Болгарія не захищена від атак балістичними ракетами та терміново потребує модернізації систем протиповітряної оборони. Про це заявив заступник міністра оборони Атанас Запрянов.