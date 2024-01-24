Болгарія хоче купити в США системи ППО для захисту від балістичних ракет
Київ • УНН
Болгарія не захищена від атак балістичними ракетами та терміново потребує модернізації систем протиповітряної оборони.
Болгарія не захищена від атаки балістичними ракетами й терміново потребує модернізації систем ППО. Про це в інтерв'ю телеканалу Nova TV заявив заступник міністра оборони Атанас Запрянов, повідомляє News.bg, пише УНН.
Наші системи протиповітряної оборони старі й мають знижені можливості. Болгарія наразі не має протиракетної системи,
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За словами посадовця, контрактів на розгортання нових систем протиповітряної оборони ще немає, але переговори тривають. Він уточнив, що це було однією з тем обговорення під час його з міністром оборони Тодором Тагаревим візиту до США.
Заступник міністра зазначив, що Болгарії буде складно отримати системи Patriot, оскільки їх виробництво є невеликим, і навіть якщо їх замовити зараз, вони будуть доступні через 8-9 років.
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