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Болгарія хоче купити в США системи ППО для захисту від балістичних ракет

Київ • УНН

 • 25314 перегляди

Болгарія не захищена від атак балістичними ракетами та терміново потребує модернізації систем протиповітряної оборони.

Болгарія не захищена від атаки балістичними ракетами й терміново потребує модернізації систем ППО. Про це в інтерв'ю телеканалу Nova TV заявив заступник міністра оборони Атанас Запрянов, повідомляє News.bg, пише УНН.

Наші системи протиповітряної оборони старі й мають знижені можливості. Болгарія наразі не має протиракетної системи,

- зазначив Запрянов.

Деталі

За словами посадовця, контрактів на розгортання нових систем протиповітряної оборони ще немає, але переговори тривають. Він уточнив, що це було однією з тем обговорення під час його з міністром оборони Тодором Тагаревим візиту до США.

Заступник міністра зазначив, що Болгарії буде складно отримати системи Patriot, оскільки їх виробництво є невеликим, і навіть якщо їх замовити зараз, вони будуть доступні через 8-9 років.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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