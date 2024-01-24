Болгария хочет купить у США системы ПВО для защиты от баллистических ракет

Болгария не защищена от атаки баллистическими ракетами и срочно нуждается в модернизации систем ПВО. Об этом в интервью телеканалу Nova TV заявил заместитель министра обороны Атанас Запрянов, сообщает News.bg, пишет УНН.

Наши системы противовоздушной обороны старые и имеют сниженные возможности. Болгария пока не имеет противоракетной системы, - отметил Запрянов.

Детали

По словам чиновника, контрактов на развертывание новых систем противовоздушной обороны еще нет, но переговоры продолжаются. Он уточнил, что это было одной из тем обсуждения во время его с министром обороны Тодором Тагаревым визита в США.

Замминистра отметил, что Болгарии будет сложно получить системы Patriot, поскольку их производство является небольшим, и даже если их заказать сейчас, они будут доступны через 8-9 лет.

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