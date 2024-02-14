Имеющиеся у Молдовы радары не могут обнаруживать дроны "шахед"
Киев • УНН
Радары в Молдове не могут обнаружить современные беспилотники "шахид", которые россия запускает по Украине.
Радары, которые имеет на вооружении Молдова, не могут обнаружить беспилотники типа Shahed. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает Realitatea, пишет УНН.
Детали
Речан отметил, что к 2030 году Молдова должна приобрести систему, способную идентифицировать все виды воздушных опасностей.
Для того, чтобы иметь полное покрытие, как для ракет разных типов, так и для беспилотников, летающих на разных высотах, нам нужно инвестировать несколько миллиардов евро. Это невозможно сделать собственными силами. Мы должны сотрудничать и действовать вместе с нашими друзьями,
Дополнение
11 февраля, возле села Этулия Вулканештского района, что неподалеку от украинских Болграда и Рени обнаружили сбитый беспилотник. Боевая часть дрона содержала около 50 кг взрывчатого вещества, его взорвали.
Напомним
Болгария не защищена от атак баллистическими ракетами и срочно нуждается в модернизации систем противовоздушной обороны. Об этом заявил заместитель министра обороны Атанас Запрянов.
Имеющиеся у Молдовы радары не могут обнаруживать дроны "шахед"
Радары в Молдове не могут обнаружить современные беспилотники "шахид", которые россия запускает по Украине.
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