Имеющиеся у Молдовы радары не могут обнаруживать дроны "шахед"

Радары, которые имеет на вооружении Молдова, не могут обнаружить беспилотники типа Shahed. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает Realitatea, пишет УНН.

Детали

Речан отметил, что к 2030 году Молдова должна приобрести систему, способную идентифицировать все виды воздушных опасностей.

Для того, чтобы иметь полное покрытие, как для ракет разных типов, так и для беспилотников, летающих на разных высотах, нам нужно инвестировать несколько миллиардов евро. Это невозможно сделать собственными силами. Мы должны сотрудничать и действовать вместе с нашими друзьями, - сказал он.

Дополнение

11 февраля, возле села Этулия Вулканештского района, что неподалеку от украинских Болграда и Рени обнаружили сбитый беспилотник. Боевая часть дрона содержала около 50 кг взрывчатого вещества, его взорвали.

Напомним

Болгария не защищена от атак баллистическими ракетами и срочно нуждается в модернизации систем противовоздушной обороны. Об этом заявил заместитель министра обороны Атанас Запрянов.