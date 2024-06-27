Якісна та доступна медицина: на Одещині відкрили нову амбулаторію
Київ • УНН
У Нових Троянах Болградського району Одеської області відкрилася нова амбулаторія, розрахована на обслуговування 5000 жителів з кваліфікованим медичним персоналом і сучасним обладнанням.
У Нових Троянах Болградського району, що на Одещині, відкрили нову амбулаторію. Про це інформує очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
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Він розповів, що медзаклад розрахований для обслуговування 5 тисяч жителів, зокрема й дітей. В амбулаторії працює стаціонарний кабінет щеплень, який містить спеціальне технічне забезпечення, щеплювальний матеріал та засоби для надання невідкладної допомоги у повному обсязі.
"До колективу амбулаторії зібрано кваліфікованих фахівців: два лікарі сімейної медицини, дві медичні сестри загальної практики сімейної медицини та водій. Заклад оснащено сучасним медичним обладнанням та автомобілем, який забезпечуватиме оперативну невідкладну медичну допомогу та паліативну допомогу маломобільним групам населення", - повідомляє Кіпер.
Нагадаємо, сфера охорони здоровʼя для Кіпера є пріоритетним напрямком. Також додамо, що Одеська облдержадміністрація нещодавно отримала від міністерства охорони здоров’я України 7 сучасних електромобілів для первинної медичної допомоги.