Одещина отримала нові "швидкі"

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Одеська обласна державна адміністрація отримала від Міністерства охорони здоров'я України 7 сучасних електромобілів для первинної медичної допомоги, щоб полегшити виїзди лікарів до пацієнтів у віддалених районах області.

Одеська облдержадміністрація отримала від Міністерства охорони здоров’я України 7 сучасних електромобілів для первинної медичної допомоги. Про це повідомляє очільник облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Автівки призначені для виїздів сімейних лікарів, вузькоспеціалізованих медиків до пацієнтів у містечка, села та віддалені громади області. Кіпер переконаний, що це дозволить медзакладам "первинки" в разі перебоїв з паливом використовувати альтернативний та дешевший вид транспорту. 

"Понад два роки наші медики працюють у важких умовах повномасштабної війни. Забезпечити лікарям комфортну роботу, а жителям Одещини доступ до необхідних медичних послуг — один із головних пріоритетів нашої роботи. Дякую Міністерству охорони здоровʼя України та Світовому банку, завдяки спільному проекту яких ці сучасні електрокари тепер рятуватимуть життя людей на Одещині", - пише Кіпер.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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