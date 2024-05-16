Одещина отримала нові "швидкі"
Київ • УНН
Одеська обласна державна адміністрація отримала від Міністерства охорони здоров'я України 7 сучасних електромобілів для первинної медичної допомоги, щоб полегшити виїзди лікарів до пацієнтів у віддалених районах області.
Одеська облдержадміністрація отримала від Міністерства охорони здоров’я України 7 сучасних електромобілів для первинної медичної допомоги. Про це повідомляє очільник облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
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Автівки призначені для виїздів сімейних лікарів, вузькоспеціалізованих медиків до пацієнтів у містечка, села та віддалені громади області. Кіпер переконаний, що це дозволить медзакладам "первинки" в разі перебоїв з паливом використовувати альтернативний та дешевший вид транспорту.
"Понад два роки наші медики працюють у важких умовах повномасштабної війни. Забезпечити лікарям комфортну роботу, а жителям Одещини доступ до необхідних медичних послуг — один із головних пріоритетів нашої роботи. Дякую Міністерству охорони здоровʼя України та Світовому банку, завдяки спільному проекту яких ці сучасні електрокари тепер рятуватимуть життя людей на Одещині", - пише Кіпер.