Одесская область получила новые "скорые"

Одесская облгосадминистрация получила от Министерства здравоохранения Украины 7 современных электромобилей для первичной медицинской помощи. Об этом сообщает глава облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Машины предназначены для выездов семейных врачей, узкоспециализированных медиков к пациентам в города, села и отдаленные общины области. Кипер убежден, что это позволит медучреждениям "первички" в случае перебоев с топливом использовать альтернативный и более дешевый вид транспорта.

"Более двух лет наши медики работают в тяжелых условиях полномасштабной войны. Обеспечить врачам комфортную работу, а жителям Одесской области доступ к необходимым медицинским услугам - один из главных приоритетов нашей работы. Спасибо Министерству здравоохранения Украины и Всемирному банку, благодаря совместному проекту которых эти современные электрокары теперь будут спасать жизни людей в Одесской области", - пишет Кипер.