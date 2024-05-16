Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
Одесская область получила новые "скорые"
Дания объявила о пакете помощи Украине, половина из которого - на ПВО
Наводила российские ракеты на Житомирщину: задержана агентка рф
Премьер Греции поддержал создание европейской системы ПВО по образцу "Железного купола"
Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК и СП в маршрутке в Одессе: в ТЦК отреагировали
Беспилотники ГУР поразили военный объект в российской туле - источник
Reuters: несколько стран заинтересовались израильской системой ПРО Arrow, которая успешно отразила массированные атаки Ирана
Нидерландский аукционный дом отказался от реализации яхты Медведчука: в чем причина
Европейские банки утроили прибыли в рф с начала войны - Bloomberg
Netflix анонсирует премьеру второго сезона "Игры в кальмаров" в конце 2024 года
Популярные
В Крыму поражены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом - росСМИ
Оккупированный Крым был насыщен воздушной техникой довольно плотно - Плетенчук
Десятки тысяч людей снова вышли на протест в Грузии против закона об "иноагентах"
Samsung высмеивает раскритикованную рекламу от Apple: выпустил свой ролик
Прокуратура хочет арестовать земельные участки более чем тысячи участников АТО
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Одесская область получила новые "скорые"
Одесская областная государственная администрация получила от Министерства здравоохранения Украины 7 современных электромобилей для первичной медицинской помощи, чтобы облегчить выезды врачей к пациентам в отдаленных районах области.
Дания объявила о пакете помощи Украине, половина из которого - на ПВО
Дания объявила о предоставлении Украине пакета помощи в размере 5,6 млрд датских крон (750 млн евро), половина из которых предназначена для противовоздушной обороны, включая будущие истребители F-16 и поддержку украинской оборонной промышленности.
Наводила российские ракеты на Житомирщину: задержана агентка рф
Служба безопасности Украины задержала агентку разведки рф, которая корректировала ракетно-дроновые удары по украинским воинским частям и складам материально-технического обеспечения в Житомирской области.
Премьер Греции поддержал создание европейской системы ПВО по образцу "Железного купола"
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать европейскую систему противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола" для коллективной защиты всех стран-членов ЕС от потенциальных угроз.
Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК и СП в маршрутке в Одессе: в ТЦК отреагировали
Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК и СП произошел в автобусе в Одессе. Начата служебная проверка для выяснения обстоятельств и участников конфликта.
Беспилотники ГУР поразили военный объект в российской туле - источник
Украинские беспилотники военной разведки нанесли удары по производственным мощностям российского государственного оборонного предприятия "Базальт" в туле.
Reuters: несколько стран заинтересовались израильской системой ПРО Arrow, которая успешно отразила массированные атаки Ирана
После успешного перехвата массированной ракетной атаки Ирана несколько стран выразили заинтересованность в израильской системе противоракетной обороны "Arrow" из-за ее продемонстрированной эффективности.
Нидерландский аукционный дом отказался от реализации яхты Медведчука: в чем причина
Аукционный дом Troostwijk Auctions отказался проводить аукцион по продаже яхты Виктора Медведчука из-за предоставления его адвокатами ложной информации и непризнанных Украиной судебных решений.
Европейские банки утроили прибыли в рф с начала войны - Bloomberg
Европейские банки утроили свои прибыли в россии с начала полномасштабной войны, несмотря на давление по выходу из страны из-за санкций и рисков крупных штрафов.
Netflix анонсирует премьеру второго сезона "Игры в кальмаров" в конце 2024 года
Премьера второго сезона популярного сериала Netflix "Игра в кальмары" состоится во второй половине 2024 года, вместе с другими долгожданными шоу, такими как "Ночной агент", финальный сезон "Кобры Кай" и новые сезоны таких популярных сериалов, как "За гранью", "Эмили в Париже" и "Монстр".