В новых Троянах Болградского района Одесской области открыли новую амбулаторию. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что медучреждение рассчитано для обслуживания 5 тысяч жителей, в том числе и детей. В амбулатории работает стационарный кабинет прививок, который содержит специальное техническое обеспечение, прививочный материал и средства для оказания неотложной помощи в полном объеме.

"В коллектив амбулатории собраны квалифицированные специалисты: два врача семейной медицины, две медицинские сестры общей практики семейной медицины и водитель. Заведение оснащено современным медицинским оборудованием и автомобилем, который будет обеспечивать оперативную неотложную медицинскую помощь и паллиативную помощь маломобильным группам населения", - сообщает Кипер.

Напомним, сфера здравоохранения для кипера является приоритетным направлением. также добавим, что Одесская облгосадминистрация недавно получила от Министерства здравоохранения Украины 7 современных электромобилей для первичной медицинской помощи.