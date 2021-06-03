Одеса втрачає свій історичний вигляд і дух: з волі Труханова зносять навіть старовинні будівлі

1 червня будівельники почали демонтувати декор будинку Шнеля, на місці якого збираються звести безлику житлову висотку. Під знесення потрапив не тільки будинок Шнеля, але й сусідній будинок Рішельєвського театру.

З відкритих джерел відомо, що новий забудовник історичних місць - компанія "Одеса-Сіті", зареєстрована на офшор Британських Віргінських островів "УППА ФАЙНЕНС ЛТД". Цей офшор безпосередньо пов'язують з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Проти знищення старовинних будівель одесити неодноразово влаштовували акції протесту, але забудову не зупинили.

Будинок Олександра Шнеля і друкарня Фесенка

Будівля, відома під назвою будинок Олександра Шнеля було збудована за проектом Івана Козлова в 1841 році, пише видання "Лоція".

Через трохи більше сорока років його викупив під друкарню Юхим Фесенко, і за його задумом будівля була перебудована під друкарню.

Сам Фесенко народився в сім'ї бідних козаків. Уже в Одесі Фесенко згадував, як, будучи зовсім маленьким, він познайомився з продавцем книг, який ходив по домівках. Тоді хлопчик дуже просив маму купити йому книжку. Але питання стояло жорстко - ціна книги відповідала ціні вечері усієї великої родини, і, природно, Юхим залишився ні з чим. І ось тоді в його душі зародилася мрія створювати книги, які могли б дозволити собі абсолютно всі.

Перша відкрита ним друкарня знаходилася на Грецькій, але не влаштовувала повністю свого власника. Тому вибір упав на будівлю по Рішельєвській, 47 - будинок Шнеля. Проведена реконструкція повністю відповідала архітектурним нормам того часу, і друкарня була відкрита. Розповідали, що тоді замість квітів і тортів гості принесли замовлення друку для друкарні.

Замість творення - руйнування і бронзові "якорі-серця"

Поки історичний вигляд руйнується руками міської влади, мер Труханов приваблює туристів з Франції та Кіпру бронзовими "якорями-серцями". Саме так в мерії пояснили ініціативу Труханова закупити так званий символ Одеси за 240 тисяч гривень кожен, щоб розмістити їх в містах-побратимах, пише Depo.Одеса.

Такі якорі вже стоять у Ларнаці (Кіпр) і Марселі (Франція), але ефективність цієї задумки досі неясна. На сьогодні таких якорів вже налічують сім - теж незрозуміло навіщо.

"Відстеження ефективності вже встановлених скульптур з використанням кількісних і математичних показників не регламентовано вищезазначеним рішенням Одеської міської ради", - повідомили журналістам в міськраді на їх запит.

"Якорі-серця" не замінять моторошних пляжів Одеси

УНН писав про те, що міська влада Одеси повністю провалила підготовку курортного сезону. Згідно з розпорядженням мера Труханова, всі пляжі повинні були бути готові до 1 травня. Але на 1 червня жоден пляж не отримав паспорт функціонування, крім закритого пляжу СБУ.

Крім того, напередодні засідання комісії 2 червня по цьому питанню одесити повідомили, що готель "Немо" скидає свої нечистоти прямо в море, хоча сам готель це категорично спростовує.

Примітно, що за готовність пляжів і готель "Немо" відповідає одна і та ж людина - перший заступник мера Одеси Михайло Кучук.

Однак на згаданому засіданні комісії так і не змогли з'ясувати, хто зливає нечистоти на пляжі Одеси, куди так наполегливо "якорями" зазивають французів - обіцяли розібратися на наступному засіданні, 8 червня.

Поки ж пляжі Одеси виглядають так.