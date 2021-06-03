Одесса теряет свой исторический облик и дух: по воле Труханова сносят даже старинные здания

1 июня строители начали демонтировать декор дома Шнеля, на месте которого собираются возвести безликую жилую высотку. Под снос попал не только дом Шнеля, но и соседнее здание Ришельевского театра.

Из открытых источников известно, что новый застройщик исторических мест — компания “Одесса-Сити”, зарегистрированная на офшор Британских Виргинских островов “УППА ФАЙНЕНС ЛТД”. Этот офшор напрямую связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Против уничтожения старинных зданий одесситы неоднократно устраивали акции протеста, но застройку не остановили.

Дом Александра Шнеля и типография Фесенко

Здание, известное под названием дом Александра Шнеля было построено по проекту Ивана Козлова в 1841 году, пишет издание “Лоция”.

Спустя чуть больше сорока лет его выкупил под типографию Ефим Фесенко, и по его задумке здание было перестроено под типографию.

Сам Фесенко родился в семье бедных козаков. Уже в Одессе Фесенко вспоминал, как, будучи совсем маленьким, он познакомился с продавцом книг, который ходил по домам. Тогда мальчик очень просил маму купить ему книжку. Но вопрос стоял жёстко — цена книги соответствовала цене ужина всей большой семьи, и, естественно, Ефим остался ни с чем. И вот тогда в его душе зародилась мечта создавать книги, которые могли бы позволить себе абсолютно все.

Первая открытая им типография находилась на Греческой, но не устраивала полностью своего владельца. Поэтому выбор пал на здание по Ришельевской, 47 — дом Шнеля. Проведенная реконструкция полностью соответствовала архитектурным нормам того времени, и типография была открыта. Рассказывали, что тогда вместо цветов и тортов гости принесли заказы печати для типографии.

Вместо созидания — разрушения и бронзовые “якоря-сердца”

Пока исторический облик разрушается руками городской власти, мэр Труханов привлекает туристов из Франции и Кипра бронзовыми “якорями —сердцами”. Именно так в мэрии объяснили инициативу Труханова закупить так называемый символ Одессы за 240 тысяч гривен каждый, дабы разместить их в городах-побратимах, пишет Depo. Одесса.

Такие якоря уже стоят в Ларнаке (Кипр) и Марселе (Франция), но эффективность этой задумки до сих пор неясна. На сегодняшний день таких “якорей уже насчитывают семь — тоже непонятно зачем.

“Отслеживание эффективности уже установленных скульптур с использованием количественных и математических показателей не регламентировано вышеупомянутым решением Одесского городского совета”, — сообщили журналистам в горсовете на их запрос.

“Якоря-сердца” не заменят жутких пляжей Одессы

УНН писал о том, что городская власть Одессы полностью провалила подготовку курортного сезона. Согласно распоряжению мэра Труханова, все пляжи должны были быть готовы к 1 мая. Но и 1 июня ни один пляж не получил паспорт функционирования, кроме закрытого пляжа СБУ.

Кроме того, накануне заседания комиссии 2 июня по этому вопросу одесситы сообщили, что отель “Немо” сбрасывает свои нечистоты прямо в море, хотя сам отель это категорически опровергает.

Примечательно, что за готовность пляжей и отель “Немо” отвечает один и тот же человек — первый заместитель мэра Одессы Михаил Кучук.

Однако на упомянутом заседании комиссии так и не смогли выяснить, кто сливает нечистоты на пляжи Одессы, куда так упорно “якорями” зазывают французов — обещали разобраться на следующем заседании, 8 июня.

Пока же пляжи Одессы выглядят так.