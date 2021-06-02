Пляжи Одессы не готовы к приему отдыхающих: одесситы показали страшные кадры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Одесский горсовет 2 июня поднял вопрос готовности пляжей к приему отдыхающих. Как выяснилось, ни один пляж, кроме закрытого СБУ, не получил паспорт функционирования, сообщает УНН.
Официально курортный сезон в Одессе должен был начаться еще 1 мая. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Геннадий Труханов. Но как объяснили в мэрии: подготовительные работы еще в процессе, а паспорт соответствия не получил ни один пляж.
Ответственным за подготовку пляжей к летнему сезону был назначен первый заместитель городского главы Михаил Кучук, который со своими обязанностями, очевидно, вовремя не справился.
“Такое халатное отношение к исполнению обязанностей ответственными структурами является угрозой для безопасности одесситов и гостей города. Кто будет отвечать, если кто-то из отдыхающих пострадает?” — заявил глава комиссии по вопросам экологии Одесского горсовета Богдан Гиганов в ходе заседания.
Кроме того, на этом же заседании был поднят вопрос слива нечистот в море, о котором недавно в соцсети сообщили одесситы. Они указали, что всему виной отель и дельфинарий “Немо”, связанный все с тем же Кучуком. Сам отель обвинения категорически отверг, но пояснить наличие странных пятен в зоне их акватории не смог.
Констатировав полный провал подготовки Одессы к пляжному сезону, глава экологической комиссии Одесского горсовета Гиганов назначил продолжение комиссии на 8 июня. К этому сроку депутат обещал лично проверить работу и выполнение обязательств компетентных структур городской власти.
Между тем Одесситы сообщают о произволе на одесских пляжах и показывают жуткие кадры сегодняшнего их вида.