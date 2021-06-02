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В Одесі з’явилися “будки” на пляжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. В Одесі починається пляжний сезон, а разом з ним з’являються загадкові об’єкти поблизу моря. Фото одного з таких днями опублікував у Facebook одесит Дем’ян Ганул. 

В Одесі з’явилися “будки” на пляжі

Цитата

“МАФи майже у морі. Прямо зараз відбувається захоплення пляжу в Отраді. Жодних дозвільних документів, та і які можуть бути документи для МАФу на піску??? „Довіряй ділам“ чи як там?” — написав він у Facebook.

Інші користувачі додали відео, що відбувається тим часом на пляжі Аркадія.

Напередодні стало відомо, що відомий в Одесі готель “Немо” зливає нечистоти в море, хоча категорично це заперечує.

За інформацією УНН, готель “Немо” нині проводить реконструкцію будівлі — за фактом просто розширює територію. При цьому в реєстрі Держбудконтролю відсутні дозвільні документи, які б дозволяли це робити. УНН звернувся до адміністрації готелю за додатковими коментарями з цього приводу.

Також відомо, що готель “Немо” перебуває в орбіті першого заступника очільника Одеси Михайла Кучука. Саме він у місцевій владі відповідає за будівництво і зокрема “наглобуди”, на які постійно, але марно скаржаться одесити.

УНН раніше повідомляв про новий ЖК “Граф у моря”, який будується на схилах Одеси, в рекреаційній зоні, де заборонена житлова забудова. Та попри скандал з незаконною забудовою, очільник міста Геннадій Труханов продовжив видавати цьому забудовнику дозвільні документи на інші земельні ділянки міста. На переконання одеситів, так відбувається, бо місцева влада “в долі із забудовниками”. 

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