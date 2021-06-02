В Одессе появились "будки" на пляже
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Одессе начинается пляжный сезон, а вместе с ним появляются загадочные объекты вблизи моря. Фото одного из таких на днях опубликовал в Facebook одессит Демьян Ганул.
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"МАФы почти в море. Прямо сейчас происходит захват пляжа в Отраде. Никаких разрешительных документов, да и какие могут быть документы для МАФа на песке??? "Доверяй делам" или как там?" - написал он в Facebook.
Другие пользователи добавили видео, что происходит в это время на пляже Аркадия.
Накануне стало известно, что известный в Одессе отель "Немо" сливает нечистоты в море, хотя категорически это отрицает.
По информации УНН, отель "Немо" в настоящее время проводит реконструкцию здания - по факту просто расширяет территорию. При этом в реестре Госстройконтроля отсутствуют разрешительные документы, которые бы позволяли это делать. УНН обратился к администрации отеля за дополнительными комментариями по этому поводу.
Также известно, что отель "Немо" находится в орбите первого заместителя главы Одессы Михаила Кучука. Именно он в местной власти отвечает за строительство и в частности "наглобуды", на которые постоянно, но тщетно жалуются одесситы.
УНН ранее сообщал о новом ЖК "Граф у моря", который строится на склонах Одессы, в рекреационной зоне, где запрещена жилая застройка. Но несмотря на скандал с незаконной застройкой, глава города Геннадий Труханов продолжил выдавать этом застройщику разрешительные документы на другие земельные участки города. По мнению одесситов, так происходит, потому что местные власти "в доле с застройщиками".