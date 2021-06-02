В Одессе появились "будки" на пляже

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 32463 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 68902 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 85385 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 243697 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 139584 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 410952 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 319702 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 216501 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245645 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255939 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 14107 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 13384 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 13681 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 12333 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 22091 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 12599 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 22651 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 146005 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 243708 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 410957 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 15360 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 23948 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 53020 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 76989 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 61721 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

В Одессе появились "будки" на пляже

Киев • УНН

 • 21247 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. В Одессе начинается пляжный сезон, а вместе с ним появляются загадочные объекты вблизи моря. Фото одного из таких на днях опубликовал в Facebook одессит Демьян Ганул.

В Одессе появились "будки" на пляже

Цитата

"МАФы почти в море. Прямо сейчас происходит захват пляжа в Отраде. Никаких разрешительных документов, да и какие могут быть документы для МАФа на песке??? "Доверяй делам" или как там?" - написал он в Facebook.

Другие пользователи добавили видео, что происходит в это время на пляже Аркадия.

Накануне стало известно, что известный в Одессе отель "Немо" сливает нечистоты в море, хотя категорически это отрицает.

По информации УНН, отель "Немо" в настоящее время проводит реконструкцию здания - по факту просто расширяет территорию. При этом в реестре Госстройконтроля отсутствуют разрешительные документы, которые бы позволяли это делать. УНН обратился к администрации отеля за дополнительными комментариями по этому поводу.

Также известно, что отель "Немо" находится в орбите первого заместителя главы Одессы Михаила Кучука. Именно он в местной власти отвечает за строительство и в частности "наглобуды", на которые постоянно, но тщетно жалуются одесситы.

УНН ранее сообщал о новом ЖК "Граф у моря", который строится на склонах Одессы, в рекреационной зоне, где запрещена жилая застройка. Но несмотря на скандал с незаконной застройкой, глава города Геннадий Труханов продолжил выдавать этом застройщику разрешительные документы на другие земельные участки города. По мнению одесситов, так происходит, потому что местные власти "в доле с застройщиками".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84