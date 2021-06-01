"Вони там всі в долі": одесити поскаржилися на мера Труханова і хаотичну забудову міста

Цитата:

"Якщо відверто, то закликати міську владу втрутитися в хаотичну забудову Одеси нереально. Та й як це можна зробити, коли вони всі там у долі? Хоча ми всіма правдами і неправдами намагалися, ми не один раз зверталися до мерії міста. Нас вислуховують. Нам констатують: це погано, ми з вами, тримайтеся, а другою рукою підписують забудовникам дозвільну документацію.

Міська влада веде себе так, ніби завтра сюди прийде РФ, а їм, перед тим як "чухнути" звідси, потрібно схопити все, що можна", - інформує він.

Деталі

Вирішити проблему хаотичної забудови Одеси жителі міста просили особисто мера Геннадія Труханова. Але це безрезультатно.

"Зверталися і не раз. Я з ним особисто знайомий. Але виглядає це приблизно так: "А що я можу зробити? Я подумки з вами".

Багато хто думає, що можна піти до мера, і він все вирішить. У нас це так не працює. Жителі міста залишаються зі своїми проблемами сам на сам", - додав одесит.

Як приклад Зоєт розповів про забудову Центрального парку культури і відпочинку імені Шевченка.

"У парку, в 20 метрах від Алеї Слави стояли тенісні корти, якими одесити користувалися все життя. І ось зараз там будують житловий будинок, три поверхи вже звели.

Примудрилися навіть обійти рішення судів проти будівництва. Якимось дивом відмінили їх, вказавши, що суддя, який виносив рішення, щось там переплутав. Будують будинок, не дивлячись на те, що внизу під ним - підводне озеро", - підкреслив Зоєт.

Сам він особисто зіткнувся з проблемою хаотичної забудови Одеси, коли в місті почали зводити ЖК "Граф біля моря".

За інформацією УНН, забудовник взяв дозвіл на будівництво адміністративної будівлі, але замість цього почав зводити двосекційний дев'ятиповерховий будинок на 148 квартир. Сама ділянка, на якій зводиться будинок, розташована на береговому схилі Одеси і належить до земель рекреаційного призначення, де не можна будувати будинки, а лише парки, сквери та спортивні майданчики.

Але навіть після скандалу мер Одеси Геннадій Труханов продовжив видавати дозвіл на будівництво цьому забудовнику. Йдеться про передачу йому земельної ділянки на Люстдорфській дорозі, 72, який перейшов в оренду на 10 років під проектування і будівництво багатоквартирного комплексу "Манхеттен".