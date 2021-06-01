"Вони там всі в долі": одесити поскаржилися на мера Труханова і хаотичну забудову міста

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 32370 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 113852 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 154963 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 138714 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 145043 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 100843 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 84732 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 190511 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88867 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 284239 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 71852 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 13620 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 26583 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 35370 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 51931 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 156720 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 190511 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 284239 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 450995 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 436629 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 8978 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 34359 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 39754 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 40146 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 41040 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

"Вони там всі в долі": одесити поскаржилися на мера Труханова і хаотичну забудову міста

Київ • УНН

 • 14911 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Міська влада переклала питання хаотичної забудови Одеси на плечі самих містян. Про це УНН розповів одесит Олександр Зоєт.

"Вони там всі в долі": одесити поскаржилися на мера Труханова і хаотичну забудову міста

Цитата:

"Якщо відверто, то закликати міську владу втрутитися в хаотичну забудову Одеси нереально. Та й як це можна зробити, коли вони всі там у долі? Хоча ми всіма правдами і неправдами намагалися, ми не один раз зверталися до мерії міста. Нас вислуховують. Нам констатують: це погано, ми з вами, тримайтеся, а другою рукою підписують забудовникам дозвільну документацію.

Міська влада веде себе так, ніби завтра сюди прийде РФ, а їм, перед тим як "чухнути" звідси, потрібно схопити все, що можна", - інформує він.

Деталі

Вирішити проблему хаотичної забудови Одеси жителі міста просили особисто мера Геннадія Труханова. Але це безрезультатно.

"Зверталися і не раз. Я з ним особисто знайомий. Але виглядає це приблизно так: "А що я можу зробити? Я подумки з вами".
Багато хто думає, що можна піти до мера, і він все вирішить. У нас це так не працює. Жителі міста залишаються зі своїми проблемами сам на сам", - додав одесит.

Як приклад Зоєт розповів про забудову Центрального парку культури і відпочинку імені Шевченка.

"У парку, в 20 метрах від Алеї Слави стояли тенісні корти, якими одесити користувалися все життя. І ось зараз там будують житловий будинок, три поверхи вже звели.

Примудрилися навіть обійти рішення судів проти будівництва. Якимось дивом відмінили їх, вказавши, що суддя, який виносив рішення, щось там переплутав. Будують будинок, не дивлячись на те, що внизу під ним - підводне озеро", - підкреслив Зоєт.

Сам він особисто зіткнувся з проблемою хаотичної забудови Одеси, коли в місті почали зводити ЖК "Граф біля моря".

За інформацією УНН, забудовник взяв дозвіл на будівництво адміністративної будівлі, але замість цього почав зводити двосекційний дев'ятиповерховий будинок на 148 квартир. Сама ділянка, на якій зводиться будинок, розташована на береговому схилі Одеси і належить до земель рекреаційного призначення, де не можна будувати будинки, а лише парки, сквери та спортивні майданчики.

Але навіть після скандалу мер Одеси Геннадій Труханов продовжив видавати дозвіл на будівництво цьому забудовнику. Йдеться про передачу йому земельної ділянки на Люстдорфській дорозі, 72, який перейшов в оренду на 10 років під проектування і будівництво багатоквартирного комплексу "Манхеттен". 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаУНН-Одеса
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45