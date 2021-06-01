"Они там все в доле": одесситы пожаловались на мэра Труханова и хаотичную застройку города

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"Если откровенно, то призвать городскую власть вмешаться в хаотичную застройку Одессы нереально. Да и как это можно сделать, когда они все там в доле? Хотя мы всеми правдами и неправдами пытались, мы не единожды обращались к мэрии города. Нас выслушивают. Нам констатируют: это плохо, мы с вами, держитесь, а второй рукой подписывают застройщикам разрешительную документацию.

Городская власть ведет себя так, будто завтра сюда придет РФ, а им, перед тем как "чухнуть" отсюда? нужно ухватить все, что можно", - информирует он.

Детали

Решить проблему хаотичной застройки Одессы жители города просили лично мэра Геннадия Труханова. Но это безрезультатно.

"Обращались и не раз. Я с ним лично знаком. Но выглядит это примерно так: "А что я могу сделать? Я мысленно с вами".

Многие думают, что можно пойти к меру, и он все решит. У нас это так не работает. Жители города остаются со своими проблемами сам на сам", - добавил одессит.

В качестве примера Зоет рассказал о застройке Центрального парка культуры и отдыха имени Шевченко.

"В парке, в 20 метрах от Аллеи Славы стояли теннисные корты, которыми одесситы пользовались всю жизнь. И вот сейчас там строят жилой дом, три этажа уже возвели.

Умудрились даже обойти решение судов против строительства. Каким-то чудом отменили их, указав, что судья, выносивший решение, что-то там перепутал. Строят дом, не смотря на то, что внизу под ним - подводное озеро", - подчеркнул Зоет.

Сам он лично столкнулся с проблемой хаотичной застройки Одессы, когда в городе стали возводить ЖК "Граф у моря".

По информации УНН, застройщик взял разрешение на строительство административного здания, но вместо этого начал возводить двухсекционный девятиэтажный дом на 148 квартир. Сам участок, на котором возводится дом, расположен на береговом склоне Одессы и относится к землям рекреационного назначения, где нельзя строить дома, а только парки, скверы и спортивные площадки.

Но даже после скандала мэр Одессы Геннадий Труханов продолжил выдавать разрешение на строительство этом застройщику. Речь идет о передаче ему земельного участка на Люстдорфской дороге, 72, перешедем в аренду на 10 лет под проектирование и строительство многоквартирного комплекса "Манхэттен".